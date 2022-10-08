المرجع الخالصي يدعو لاجتماع ابناء العراق على برنامج عمل توجهه هيئة وطنية ليتيح للأغلبية المعذبة فرصة الخلاص ويقرب موعدها

أكد المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة، بتاريخ 10 ربيع الأول 1444هـ الموافق لـ 7 تشرين الأول 2022م، على ضرورة وحدة الامة الإسلامية تحت راية إسلامية جامعة غير مُفرقة، خاصة ونحن نعيش أيام ولادة نبي الرحمة محمد (ص)، داعياً إلى اتباع سيرة رسول الله (ص) من خلال العمل على وحدة الامة لتنهض امتنا من جديد وتبني مجدها القديم، مؤكداً بأن كل صوتٍ يدعونا إلى الفرقة لا ينتمي إلى هذه الامة، وكل عملٍ يؤدي إلى الفتنة فهو لا ينتمي إلى سيرة الرسول الحبيب (ص).

وأضاف: ان الامة الواحدة المتماسكة لن تفرّقها مخططات الأعداء، ولن تمزقها الحروب المزيفة، بل تزداد تماسكاً وقوة في مواجهة زيفهم وافكارهم ومخططاتهم من خلال التلاحم والتآلف والوحدة.

وفي السياق ذاته أكد سماحته بأن الشعوب حين تتحرك في ظل الغوغائية والهياج لن تصل إلى نتيجة إيجابية او مُرضية، ولكن عندما تتحرك بخطة موحدة مدروسة يمكن عند ذاك ان تحقق ما تريد.

وقال: ان الحراك الجماهيري القائم اليوم هو لمصلحة الجميع الذين يهمهم امر البلد واوضاعه خصوصاً الذين لم يشاركوا في العملية السياسية القائمة اليوم، ورفضوا المشروع السياسي الذي فرضه الاحتلال الأجنبي على الشعب العراقي، وليس لمصلحة أحد دون آخر، خاصة بعد ان أجمع القاصي والداني على فشل العملية السياسية الذي شخصنا مواضع الخلل فيه من البداية.

ودعا سماحته التنسيقيات الجماهيرية التي تشارك في الحراك الجماهيري اليوم إلى ان تجمّع صفوفها وتوحد ساحاتها وان تعلن قرارها بشكل مركزي لتدخل في الهيئة الوطنية المستقلة، وتفرز القيادات المناسبة والمؤهلة لإدارة المرحلة المقبلة.

ورأى سماحته ضرورة ان يكون هذا الحراك موجه ومركز لتصحيح المسار بشكل مدروس ومهني وجذري، فيتوجب اولاً إعادة النظر في أصل النظام القائم بالعملية السياسية، وإعادة النظر في الدستور المفروض من الاحتلال، وكتابة قانون جديد للانتخابات يحقق آمال ومطالب وتطلعات الشعب العراقي لا ان يكون بخدمة الأحزاب التي جاءت مع دبابات الاحتلال كما حصل في السابق، وأن تكون فيها ضمانة لحرية التصويت وعدم التلاعب بأصوات الناخبين، ومن الضروري ان يكون ذلك بإشراف هيئة قضائية عراقية تكون ضمانة لعدم التلاعب بالعملية الانتخابية وبحضور المراقبين من كل أنحاء العالم.

كما ودعا سماحة لضرورة اجتماع ابناء العراق على برنامج عمل توجهه هيئة وطنية ليتيح للأغلبية المعذبة فرصة الخلاص ويقرب موعدها، فالعمل المؤثر والفاعل هو الذي يُجمع الناس عليه بقرار واحد، ولابد ان يكون من خلال الالتفاف حول الهيئة الوطنية المستقلة؛ والتي هي بدورها تنسق مراحل الحراك الجماهيري ومنها تصدر القرارات حول المظاهرات وتوقيتاتها وفق خطة تنظيمية وعملية مدروسة لتحقيق الاستقلال عن سلطة الأجنبي المهيمن على القرار السياسي الحالي في العراق، وإعادة الحقوق المستلبة للشعب العراقي.

وأكد: ان دعم الهيئة الوطنية المستقلة سيوفر زخم جماهيري واسع يمثل توجهات شعبنا الحقيقية التي قاطعت الانتخابات ورفضت منظومة العملية السياسية بشكل كامل، موضحاً بأن الذين يجب ان يتصدوا للمرحلة القادمة يجب ان يكونوا من الذين تنزهوا عن المشاركة في العملية السياسية وما سبقها من مظالم بحق الشعب العراقي، فلا يمكن ان نقبل بأي شخصية هزيلة او عميلة او مندسة مدفوعة لأجندات خارجية او مسيرة من قبل سفارات دول الاحتلال.

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