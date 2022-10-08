بعد اتهامه بخنق أحد أبنائهما.. براد بيت يرد على اتهامات أنجلينا جولي

وأكد براد بت رفضه القاطع لادعاءات طليقته، رغم أنه اعترف بارتكابه بعض التصرفات الخاطئة في وقت سابق.

‎وصرحت محامية بيت الشخصية، آن كيلي، أن رواية أنجلينا جولي آخذة بالتطور، ففي كل مرة تكشف فيها أحداثا جديدة، كما تدعي أمورا لا صحة لها من الأساس.

‎وأضافت المحامية أن براد تحمل مسؤولية ما اقترفه سابقا، لكنه الآن لن يعترف بفعل لم يرتكبه، وقالت: “اعترف براد بكل ما أقدم على فعله منذ اليوم الأول، على عكس الطرف الآخر، لكنه يرفض تحمل مسؤولية أي شيء لم يفعله، لقد كان الطرف المتلقي لكل نوع من أنواع الهجمات الشخصية والتضليل”.

‎وسابقا، زعمت جولي أن بيت خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه، وكذلك أمسك بها من رأسها وهزها بقوة، كما أنه في ذات مرة سكب العجة عليها، والنبيذ الأحمر على أطفاله.