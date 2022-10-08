تركيا تعاود التهديد بالحرب ضد اليونان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن طائرات مسيّرة مسلحة وغير مسلحة تتمركز حالياً في الشطر الشمالي من قبرص من أجل ضمان أمنه من جميع الجوانب، في الوقت الذي أكد فيه أن بلاده لا ترغب في الحرب مع اليونان، لكنها تتحدث فقط باللغة التي تفهمها جارتها. وأضاف إردوغان، أن تركيا قامت بنشر طائرات مسيّرة عادية وأخرى مسلحة في أراضي «جمهورية شمال قبرص»، غير المعترف بها دولياً، كما أن المقاتلات التركية يمكنها الوصول إلى شمال قبرص في فترة وجيزة فور إقلاعها من البر الرئيسي لتركيا.

وهددت تركيا بزيادة عدد قواتها في شمال قبرص البالغ 40 ألف جندي، وتعزيزها بالأسلحة والمعدات العسكرية، رداً على قرار الولايات المتحدة، مؤخراً، رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص، الذي فرض عام 1978، لمنع سباق تسلح بالجزيرة التي قسمت بين شطرين يوناني وتركي عام 1974. ونددت، بشدة، بإدراج الولايات المتحدة، قبرص، ضمن برنامج شراكة الدولة لمكتب الحرس الوطني التابع لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، معتبرة أن الخطوة الأميركية الجديدة بعد رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص لا يمكن تبريرها بأي ذريعة، وأن الولايات المتحدة تجاوزت بهذه الخطوة كسر التوازن بين شطري الجزيرة، وأصبحت طرفاً، وفقدت فرصة لعب دور بناء في عملية الوصول إلى حل عادل ودائم ومستدام للمسألة القبرصية، وأنها (تركيا) ستواصل، كدولة ضامنة، اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن القبارصة الأتراك.

وتابع الرئيس التركي، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من براغ، حيث شارك الخميس في قمة «المجتمع السياسي الأوروبي» نشرت الجمعة، أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أصر على لقائه والحديث معه على هامش القمة، وطلب وساطة شخصيات أخرى من أجل ذلك، لافتاً إلى أن ولاية أناستاسيادس سوف تنتهي بعد حوالي شهرين، وأنه أبلغه بأن مثل هذه الأمور (قضية قبرص) لا تطرح للحديث في مثل هذا الوقت. وذكر إردوغان أنه أبلغ أناستاسيادس، أيضاً، أن إدارته تتلقى أوامر من جهات أخرى، وأن هذه الأمور لا تسير عبر هذه الأوامر، دون تحديدها، مشدداً على أنه لا يمكن الاعتماد والوثوق بقبرص.

وأكد أن المفتاح الوحيد للحل في قضية جزيرة قبرص لن يتأتى إلا من خلال تحقيق المساواة في السيادة والإقرار بوضع القبارصة الأتراك على قدم المساواة مع نظرائهم «الروم» (اليونانيين)، وقبول الحقائق على جزيرة قبرص، وأن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات في ضوء هذه الحقائق. وشدد إردوغان في الوقت ذاته على أن تركيا مستعدة للتعاون من أجل تحسين علاقاتها مع الدول الأوروبية وإحراز تقدم في مسار عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالتوتر مع اليونان على خلفية ما تقول تركيا إنه تسليح لجزر ذات وضع غير عسكري في بحر إيجه بمساعدة الولايات المتحدة، وما إذا كانت تصريحاته السابقة التي لوح فيها بالتصعيد ضدها، قائلاً إن القوات التركية قد تأتي إلى جزر بحر إيجه ذات ليلة على حين غرة، تحمل تلميحاً لإعلان الحرب على البلد الجار، قال إردوغان إن «تركيا ليست لها أطماع في أرض أحد، وهي تقاتل لحماية حدودها ومصالحها فقط، لا نريد توتراً مع أحد، نحن نريد حلاً ضمن الإطار القانوني، وأما عن إجابتنا المتكررة بأننا (سنأتي فجأة ذات ليلة)، فهذه هي الطريقة التي يفهمونها».

وكان إردوغان دعا الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي في براغ ليل الخميس – الجمعة، إلى «الكف عن دعم الخطوات غير القانونية» التي تتخذها اليونان وأن يحثها على الحوار». واتهم بعض الدول الأعضاء في التكتل بتفضيل تصعيد التوتر والاستفزاز بدلاً عن التعاون وحسن الجوار مع تركيا. وتابع: «قلنا مراراً وتكراراً إننا نريد حل مشاكل شرق البحر المتوسط وبحر إيجه في إطار القانون الدولي… أنتظر من الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد أن يدعو محاورينا (اليونان) للحوار الثنائي بدلاً من دعم الخطوات غير القانونية بذريعة التضامن داخل التكتل».

واعتبر أن تركيا بلداً محورياً بالنسبة للاتحاد والقارة الأوروبية، وأنه لا يمكن ملء مكانها بالتغلب على التحديات التي يواجهها التكتل، وأن التطورات تكشف حقيقة ذلك، وأن العراقيل التي وضعت أمام تركيا في مسار مفاوضات عضويتها بالاتحاد ليست عادلة، وهذا ما يضر أيضاً بمصالحه.

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