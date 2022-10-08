ريبر أحمد يقدم مقترحاً لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية

قدم مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة العراق، ريبر احمد، مقترحاً للبتّ في اختيار مرشح لمنصب رئاسة جمهورية العراق، مشددا على ضرورة تنفيذ بنود الدستور من اجل نجاح النظام والفيدرالية في العراق.

واوضح أحمد خلال مشاركته، اليوم السبت (7 تشرين الأول 2022)، في مؤتمر حول المسألة الكوردية في الشرق الأوسط، في اربيل، انه “على المرشح لهذا المنصب ان يعرف على اي اساس سيصل الى هذا المنصب”.

وقال”ان لم اكن كوردياً فلن تأتيني الفرصة ضمن إطار النظام السياسي الحالي للعراق بأن اتقلّد رئاسة الجمهورية، اي يجب على الرئيس ان يمثل جميع الكورد والكوردستانيين، ونفس الشيء بالنسبة للمكونين الشيعي والسني”، لافتا الى انه “لا ينبغي ان ينظر الى منصب رئاسة الجمهورية على انه حق جهة بذاتها”.

وذكر أحمد انه “لم يتم تنفيذ بنود الدستور حتى الآن، وواحدة من أكبر المشاكل التي تواجه العراق هي اهمال تطبيق مواد الدستور الذي صوت عليه نحو 85% من العراقيين”.

وأردف ان النجاح في تشكيل خطة مستقبلية، “يتطلب ان تكون لدينا قراءة واقعية للماضي ولما يحدث في الحاضر، وهذا خصص له جزء كبير من الدستور، فلا يمكن لأي طرف ان يأتي ليقدم طرحاً حول العراق خارج إطار الدستو”ر، مؤكدا انه “من اجل نجاح النظام والفيدرالية في العراق يجب تطبيق الدستور وما جاء فيه”.

وتطرق مرشح الديمقراطي الكوردستاني الى مسألة اختيار مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية، مبيناً ان الخلاف لا يزال قائماً، “ويمكن التوجّه الى البرلمان واتخاذ القرار من خلال ممثلي الحزب الفائز بأكثر الأصوات، او اختيار مرشح عن الكورد من قبل نواب الكورد والكوردستانيين في مجلس النواب كما حدث عام 2014”.

يتبع..

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