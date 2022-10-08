شاهد… لحظة الانفجار الهائل فوق «جسر القرم»

موسكو: «الشرق الأوسط»

وتسبب الانفجار في حريق كبير على هذا المعبر الأساسي بين شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو، والبر الروسي، كما أدى إلى انهيار جزئي بالجسر، مما أدى إلى إغلاقه.

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، صباح اليوم (السبت)، أنه تم تفجير شاحنة فوق «جسر القرم» (جسر مضيق كيرتش)، الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي، وذلك خلال مرور قطار لنقل خزانات الوقود.

كما نُشرت بعض الصور واللقطات المصورة التي تظهر الانهيار الحاصل في الجسر.

وقالت الهيئة في بيان: «اليوم بين الساعة السادسة والسابعة صباحاً، تم تفجير شاحنة على (جسر القرم)، وذلك خلال مرور قطار لنقل خزانات الوقود، مما أدى إلى اشتعال سبعة خزانات منها. ويتم التحقق من ملابسات الانفجار في المكان».

ويُستخدم الجسر الذي شُيّد بكلفة باهظة بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنقل تجهيزات عسكرية للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

واتهم فلاديمير كونستانتينوف، رئيس مجلس القرم، البرلمان المحلي الذي نصّبته روسيا، «مخربين أوكرانيين» بالوقوف خلف التفجير.

و«جسر القرم» هو الأطول في روسيا، ويبلغ طوله 19 كيلومتراً. وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو (أيار) 2018. وأُطلقت حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر (كانون الأول) 2019.