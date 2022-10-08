قتل طفلة من قبل زوجة أبيها في قرية بالقيارة

هونر رشيد



أقدمت امرأة من أهالي قرية وادي التينة في ناحية القيارة جنوب الموصل على قتل ابنة زوجها التي تدعى، أنغام صلاح حسن، البالغة من العمر عامين ونصف.



ونفذت زوجة الأب الجريمة من خلال وضع الوسادة على فم الطفلة أنغام، حتى شهقت آخر أنفاسها، ثم خرجت الزوجة من البيت لساعتين، وبعد عودتها تصرفت وكأنها لا تعرف شيئاً، وذهبت مع العائلة الى الطب العدلي، وكأنها ليست من اقترفت الجريمة.

تحدثت سعاد حسن عمة انغام، لشبكة رووداو الإعلامية عن تفاصيل الجريمة، مشيرةً إلى انها دخلت على الطفلة فوجدتها لا تتنفس وهي متمددة.

تخلت والدة أنغام عن أطفالها الثلاثة بعد طلاقها من زوجها، وبعد مرور أربعة أشهر تزوج والد أنغام، وحسب قولهم لم یمر يوماً دون أن تضرب زوجة الأب فيه الأطفال.

صلاح حسن والد أنغام اوضح أن زوجته كانت تغار من اطفاله، وحتى انها حاولت ان تقتل زوجته الأولى إلا انها لم تتمكن من ذلك.

من جانبهم أكد جيران بيت أنغام ان زوجة ابيها لم تكن تعاني من أي مشاكل نفسية أو عقلية.

مديرية الشرطة أعلنت بعد مرور ستِ ساعاتٍ، أن زوجة والد انغام اعترفت بانها من ارتكبت الجريمة وألقي القبض عليها.

شرطة القيارة، قالت في بيان إنه “بعد التعمق بالتحقيق معها اعترفت بارتكابها جريمة القتل وقيامها بخنق ابنة زوجها التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات ونصف بدافع الانتقام بسبب مشاكل عائلية”. البيان أشار إلى توقيف زوجة الأب وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي “لاكمال الاجراءات القانونية بحقها واحالتها الى محكمة الجنايات المختصة لتنال جزائها العادل”.

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