بسم الله الرحمن الرحيم

ما كافي عاد..طبلتم (لعبد الفلاح السوداني..حواري الدعوة)..(الجعفري فيلسوف)..(الشهرستاني عالم نووي)..(عبد المهدي اقتصادي)..(محمد شياع السوداني.. نزيه)؟؟ وكلهم (فشل) ..

هل العراقبون شعب ساذج..يصدق بسرعة.. فتم التطبيل للجعفري بانه فيلسوف…وسياسي محنك..ليتبين هو خبل رسمي…وفاسد وفاشل…مصاب بمتلازمة داون..وطبلو للشهرستاني بانه عالم نووي.. لنكتشف هو أكبر فاسد حرامي..كذاب فاشل..ادعى ان العراق سيصدر الكهرباء قبل سنوات..ليتبين هو فاشل فاسد مخادع يهدف التسويف والمماطلة والخداع وباع نفط العراقي..بالتراخيص..روجو بان عادل عبد المهدي هو عالم اقتصاد..وتبين انه مجرد حرامي غبي فاسد وفاشل وفترة حكمه مثال الاجرام..والغباء السياسي والتامر ..وذبح وجرح عشرات الالاف من المتظاهرين العزل..روجو بان عبد الفلاح السوداني حواري حزب الدعوة من الزهد والايمان ليتبين انه اكبر حرامي لوزارة التجارة..وفاسد وفاشل بالوزارات التي سلمت له..واليوم يروحون لمحمد شياع السوداني.. بانه نزيه وكفوء..الخ…بشكل مضحك …وهو جزء من كل الحكومات الفاسدة الفاشلة ومنظمة الفساد الحاكمة..

فمتى نعي بان البيئة الفاسدة لا تولد الا ضراع…

المحصلة: العراقيين … لم يندمون على سقوط صدام…لان حكمه حروب وجوع وحصار وطغيان….ولم نكن نعيش بزمنه مثل دبي حتى نندم على سقوطه…ولكن ندموا على منحهم الثقة لمعارضيه الذين كشفوا وجوههم بانهم سقط المتاع لصوص خونة بلا ذمة ولا ضمير..لا هم لهم غير نهب الميزانيات والكراسي والعشيقات والليالي الحمراء وخيانة العراق لصالح الجوار..

فايران تجتاح العراق عسكريا وتهحر ٤٠ الف عراقي ..من محافظة السليمانية… وتقصف الاراضي العراقية بالمدفغية..السؤال..اليس هذا انتهاك لاتفاقية وقف إطلاق النار بين العراق وايران عام ١٩٨٨..اين قوات البشمركة..ولماذا لا يسمح للجيش العراقي من دخول كوردستان للوصول لحدود العراق مع ايران وتركيا التي كلاهما تحتل اراضي عراقية..اين الاتفاقية الاسترتيجية بين العراق وامريكا…لماذا لا تفعل كما فعلت ضد داعش بتحالف دولي..لتكون هذه المرة ضد الاحتلالين التركي والايراني للعراق..

وتخيل…………..

واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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