هل العراق دولة فاشلة ؟؟؟؟؟

محمد توفيق علاوي

٧ أكتوبر ٢٠٢٢

بالتأكيد العراق دولة فاشلة وبجميع المقاييس، في الفساد هي في قمة القائمة بمستويات قياسية لا مثيل لها في جميع انحاء العالم، يقولون ان الفساد في الصومال وميانمار اكثر من العراق، كلاّ العراق هو الدولة الأولى في مستوى الفساد لأن الصومال وميانمار لا تبلغ ميزانياتهم الواحد بالمئة من ميزانية العراق !!!!

الخدمات هي الاسوء بين كل دول المنطقة، لا كهرباء مع العلم انه تم صرف اكثر من ثمانين مليار دولار على الكهرباء في حين ان ربع هذا المبلغ يوفر افضل شبكة كهربائية تكفي العراق لعشرات السنين القادمة، ماء الشرب باعلى درجات التلوث، ولا توجد دولة في العالم تعرض فيها عشرات الآلاف من المواطنين الى التسمم خلال بضعة أيام بسبب مياه الشرب الملوثة……

البنى التحتية اسوء دولة من دول المنطقة في بناها التحتية، يقتل سنوياً مئات الأشخاص بسبب الشوارع الرديئة، اسوء شبكة صرف صحي بين دول المنطقة هي في العراق فحتى نفايات المستشفيات تلقى من دون معالجة في الأنهار….

النظام الصحي في العراق هو الاسوء بين كل دول الشرق الأوسط، النظام التعليمي على كافة المستويات هو الاسوء بين كل دول المنطقة مع العلم ان نظامنا الصحي والتعليمي كان الأول في الشرق الأوسط في ستينات وسبعينات القرن الماضي …..

البطالة ، الإرهاب، انعدام حقوق الانسان، الفلتان الأمني، السلاح المنفلت، انتشار المخدرات، العراق هو الاسوء بين كل دول المنطقة ……

نعم، هناك جانب واحد مشرق وهو انتصارنا على داعش بفضل قواتنا المسلحة والقوات الأمنية الاخرى وقوات الحشد الشعبي، ولكن للأسف هذا الجانب المشرق يحاولون القضاء عليه، للأسف الضباط المهنيين والشجعان تتم محاسبتهم بسبب مهنيتهم وشجاعتهم وتحدثهم بالحقائق، انهم يريدونا ان نكون فاشلين حتى في المجالات التي نجحنا فيها ……

لا اريد ان اتحدث عن الفريق الركن سعد مزهر العلاق، فالرجل سمعته ومهنيته وشجاعته قد بلغت الآفاق وبالذات خلال هذه الفترة ولا يحتاج الى من يعرفه، واوجه كلامي للمسؤولين وأقول لهم (ما هكذا تورد ……. الابل) ….

محمد توفيق علاوي

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