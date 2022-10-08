واشنطن: طلبات إيران التي لا تنتهي وراء فشل إحياء اتفاق النووي

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في طهران، بل “تريد حكومة تحترم الحقوق الأساسية لشعبها”.

وقالت الإذاعة الوطنية الأميركية العامة، إن تصريحات مالي جاءت رداً على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة أجرتها معه الإذاعة مؤخراً، وقال فيها إنه يؤكد للأميركيين أنه لن يكون هناك تغيير للنظام في إيران.

ونقلت الإذاعة عن مالي قوله، إن سياسة واشنطن هي “سياسة دعم لأناس يحتجون سلمياً، لأنهم يريدون أن يكون بمقدورهم عدم ارتداء الحجاب، أو أن يعيشوا حياتهم بطرق عادية، ومع ذلك يواجهون نظاماً قمعياً”.

من الاحتجاجات في طهران هذا الشهر