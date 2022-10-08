‌عادل باخوان: غياب دولةٍ كوردية ليس مرتبطاً بعوامل داخلية

قال مدير المركز الفرنسي لأبحاث العراق دكتور عادل باخوان اليوم السبت، إن الأسباب الرئيسية التي منعت غياب دولة كوردية ليست مرتبطة بعوامل داخلية.

حديث باخوان جاء أثناء مشاركته في مؤتمر المسألة الكوردية في الشرق الأوسط الذي نظِّم في أربيل وبمشاركة عددٍ من المسؤولين السياسيين والأكاديميين الأجانب.

وقال باخوان “صحيحٌ أن العوامل المحلية تلعب دوراً مهماً، مشيراً إلى أن “غياب دولةٍ كوردية في إقليم كوردستان أو أي جزء كوردستاني آخر ليس سبباً داخلياً”.

وأضاف أن “كيان إقليم كوردستان الموجود حالياً ليس نتيجة وحدتنا”، مؤكداً أن “هناك إرادة دولية تدعم وجود إقليمٍ قوي ضمن عراقٍ موحد”.

وشبّه النظام السياسي في العراق بـ “زُقاقٍ مُحكم الإغلاق”، قائلاً “علينا جميعاً التفكير في كيفية حل المشاكل الموجودة”، مشدداً على أن “ترك هذه المشاكل بدون حلول قد تحول البلاد إلى بُركةٍ من الدماء”.

وأشار إلى أنه “يتوجب على الشعب العراقي تقبل كافة الحلول المطروحة حالياً للخروج من الانسداد السياسي، عدا القتل وإراقة الدماء”.

وأكد أنه “منذ عام 2003 وحتى 2019 كانت هناك إرادة أمريكية-إيرانية مشتركة للحفاظ على العراق، مؤكداً “أنها انتهت بعد العام 2019، ومعها غاب شيء اسمه دولة العراق”.

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