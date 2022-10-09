استمرار الحوارات على منصب رئيس الجمهورية

بغداد/ فراس عدنان

تتواصل الحوارات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية أملاً بالوصول إلى مرشح واحد يصوت عليه تحالف قوى الدولة داخل البرلمان.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، إن “تشكيل الحكومة متوقف على انتخاب رئيس الجمهورية”.

وتابع الأسدي، أن “الحوارات مستمرة بين الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، وهناك دعم من قبل تحالف إدارة الدولة لهذين الحزبين من أجل معالجة هذه الإشكالية”.

وأشار، إلى أن “أمام الكرد خياران، أما الاتفاق على مرشح واحد يتم التصويت عليه في البرلمان أو ان يدخل كل حزب بمرشحه كما حصل في عام 2018”.

وشدد الأسدي، على أن “الإطار التنسيقي جاهز من خلال مرشحه محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة وهناك منهاج وزاري خدمي قد تم عرضه على كافة الكتل السياسية ولاقى قبولهم”.

من جانبها، ذكرت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، أن “حواراتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمرة بشأن الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية”.

وتابعت منصور، ان “هناك العديد من النقاط المشتركة التي نبحث فيها، وقد حسمنا عديدا من القضايا وننتظر أن نتوافق على منصب رئيس الجمهورية”.

وأوضحت، أن “كلا من الحزبين الكرديين متمسك بمرشحه، سواء الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يريد ولاية ثانية لبرهم صالح، أو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي قدم ريبر أحمد خالد مرشحاً للمنصب أيضاً”.

إلى ذلك، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، أن “الحوارات مستمرة لكننا متمسكون بترشيح ريبر أحمد خالد للمنصب”.

وأفاد الدوبرداني، بأن “حصولنا على المنصب يأتي من كوننا أصحاب المركز الأول في الانتخابات الأخيرة على مستوى إقليم كردستان”.

وأعرب، عن امله بأن “تصل الحوارات التي تجرى حالياً إلى مرشح واحد يتم دعمه من قبل تحالف إدارة الدولة للتصويت عليه”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط