برلمان كوردستان يصادق على تمديد دورته التشريعية

صادق برلمان كوردستان في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، على تمديد عمره التشريعي للدورة الخامسة.

وافتتحت جلسة اليوم بالقراءة الثانية لفقرات مشروع قانون تمديد العمر التشريعي للدورة الخامسة، وجرت الموافقة بالاغلبية على مشروع القانون بتصويت 80 برلمانيا من أصل 111 .

وجاءت هذه المصادقة بعدما قدمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير في مطلع الشهر الجاري طلبا رسميا إلى رئاسة برلمان كوردستان لتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية لمدة عام لتجنب الفراغ القانوني والاستعداد بشكل اكبر لاجراء الانتخابات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط