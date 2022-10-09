خامنئي عن وفاة مهسا أميني: أحزنت قلوبنا لكن لا ينبغي أن تكون سبباً للشغب





أعلن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن الفوضى والاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية “كان مخططاً لأعداء الجمهورية الاسلامية، وضعته اياد من خلف الستار”، مؤكداً أن “وفاة مهسا أميني أحزنت قلوبنا لكن لا ينبغي أن تكون سبباً للشغب”.



علي خامنئي وصف في كلمة خلال حفل التخرج المشترك لجامعات القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين (3 تشرين الأول 2022)، أحداث الأيام الماضية بـ “الشغب”، مشيراً إلى أن “قوات الشرطة والبسيج تعرضت للظلم أكثر من أي طرف آخر، لكن الشعب الإيراني وبحضوره القوي ضد المتظاهرين، تصدى بنفسه للمخططات وسيواصل ذلك في المستقبل”.

المرشد الإيراني الأعلى، تحدث عن الفتاة الكوردية ژینا (مهسا) أميني التي تسببت وفاتها بعد توقيفها من شرطة الإرشاد في طهران، في اندلاع الاحتجاجات، قائلاً إن “وفاة فتاة شابة أحزنت قلوبنا جميعاً، لكنها لا ينبغي أن تكون سبباً، في خروج مجموعة من الناس إلى الشارع، ليحرقوا القرآن، المساجد والمصارف، وأن تنزع النساء الحجاب، ويعبروا عن الاحتجاج، قبل معرفة نتائج التحقيق”.

ورأى أن ردود الأفعال يجب ألا تزعزع الأمن وتتسبب في الفوضى، واصفاً الاحتجاجات بـ “الشغب”.

وهذا هو الظهور الثاني للمرشد الأعلى الإيراني خلال 16 يوماً تشهد فيها إيران وكوردستان إيران تظاهرات واحتجاجات على الطريقة التي توفيت بها ژینا أميني، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها عنها وعن الاحتجاجات.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن في تغريدة على تويتر يوم (29 أيلول 2022)، أن الأوامر صدرت ببدء التحقيق في ملابسات “الوفاة المأساوية” للشابة مهسا، داعياً الولايات المتحدة إلى “إنهاء الإرهاب الاقتصادي بدل ذرف دموع التماسيح”.

وأكد أن “حقوق الإنسان تعد قيمة أساسية لإيران، على العكس من الذين يستخدمونها لتصفية الحسابات مع المنافسين”، داعياً الولايات المتحدة إلى “إنهاء الإرهاب الاقتصادي، بل أن تذرف دموع التماسيح”.

بدورها طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من السلطات الإيرانية “إجراء تحقيق مستقل في وفاة الشابة الكوردية ژینا أميني، وإبلاغ كل الحقائق بهذا الشأن لأسرتها”.

المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، جيرمي لورنس، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد إيران جزءاً منه، يشير إلى أن أي مواطن يفقد حياته في حالة غير طبيعية، أي عندما يكون محتجزاً لدى مؤسسة حكومية، فإن الاستجابة لمسؤوليات معينة تقع على عاتق الدولة. على الدولة أن تحقق، وعلى التحقيق أن يجيب عن الأسئلة، وأن يكون فاعلاً، مستقلاً، حيادياً وشفافاً”.

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