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رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت 8 أكتوبر/ تشرين الأول ، المسلمين كافة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس الحكومة في برقية تهنئة ، بالمناسبة: ” مع الإشراقة البهيّة لذكرى مولد نبي الرحمة سيّدنا محمد (صلّى الله عليه وسلّم)، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم”.

مضيفاً ” وفي هذه المناسبة المباركة ، نسأل الله عزّ وجلّ أن يجعلها دافعاً متكاملاً في تعزيز القيم الدينية العليا والإنسانية، وترسيخ ثقافة التكاتف والتضامن والتسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم قاطبة”.

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