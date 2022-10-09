شاخوان عبد الله: الحجج بشأن الضربات الجوية الإيرانية غير مقنعة

الصحفي : سجاد شنكالي

وصف شخوان عبد الله ، نائب رئيس مجلس النواب العراقي ، الحجج التي قدمتها السلطات الإيرانية لشن هجوم على إقليم كردستان بأنها “غير مقنعة”.

و قال شاخوان عبد الله ان “الصواريخ التي استخدمتها ايران في قصف اربيل استخدمت في الحرب” ، مضيفا ان “المعارضة الايرانية لم تستخدم الاراضي العراقية لمهاجمة طهران”.

وشدد شاخوان عبد الله على أنه “لا يوجد قرار سياسي موحد برفض هجوم من جانب إيران وتركيا” وشدد على أن “الحجج التي قدمتها السلطات الإيرانية لشن هجوم غير مقنعة”.

وقال بهرام ياسين قائد هرجود للمقاتلين الأحرار إن إيران واصلت قصف مناطق بعمق 20 كيلومترا في إقليم كردستان بالصواريخ “بعضها محظور”.

وحذّر شاخوان عبد الله من “خطورة السلاح المنفلت في البلاد”، معتبراً أنه أحد المشاكل الرئيسية التي تفكك العراق، منبهاً إلى أن المخاوف من اندلاع صراع مسلح في الدولة “موجودة وحقيقية وخطيرة”.

يذكر أن العراق يشهد انسداداً سياسياً خطيراً منذ الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الأول عام 2021 نتيجة فشل القوى السياسية العراقية في تسمية رئيس جديد للحكومة بجانب اختيار رئيس جديد للجمهورية.

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