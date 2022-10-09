شرطة ميسان تعلق على “اغتصاب” معلمة داخل مدرسة

وقالت المديرية في بيان إنه “بسبب التنافس على أجور الطلبة ووجود دعاوى قضائية بين المتنافسين، وبحسب ادعاء ذوي احدى المدرسات والتي كانت تعمل سابقا في مدارس الهاشمي، حيث افادوا بتعرض منزلهم الى (الدگة العشائرية) قبل ثلاثة ايام، طالبين الشكوى بحق مدير المدارس الأهلية وابنه وشقيقه”.

وبينت أن “مفارز الأجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على المتهمين المشكو منهم والذين تمت احالتهم الى الجهات المختصة وما يزالون قيد التحقيق”.

وأضافت ان “الخلافات التجارية وعدم التفاهم بين الأطراف المعنية اوصل الأمور إقامة الدعاوى القضائية، وآخرها ادعاء ذوي المدرسة بتعرض منزلهم لإطلاق العيارات النارية”.

وأكدت المديرية أن ذوي المدرسة “لم يتطرقوا او يدعو حصول اي اعتداء اخر او حدوث اي جريمة بحقهم مما ينفي ذلك تعرض المدرسة الى جريمة الاغتصاب، بحسب ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً مفاده أن إحدى المعلمات في مدارس الهاشمي الأهلية بمحافظة ميسان، تعرضت لـ”اغتصاب جنسي” وأن مدير المدرسة فرّ إلى جهة مجهولة.