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كوردي عشريني من إيران يهدف دخول موسوعة غينيس كأقصر شخص في العالم

 
الشاب الكوردي من مدينة بوكان التابعة لأورمية في كوردستان إيران، أفشين قادر زاده، يعدّ الشخص الأكثر قصراً في العالم، إذ يبلغ طوله قرابة 65 سنتمتراً فقط. 
يهدف الشاب الأقصر في العالم، إلى تصنيفه ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث قال “أفشين”  لشبكة رووداو الإعلامية “أنا أفشين، من بوكان، عمري 22 عاماً، وطولي 64.7 سنتمترات”.
قيس طول “أفشين” بشكل قياسي دقيق، وقد بلغ 64.7 سنتمترات، وأعرب عن سعادته بهذا الأمر عبر أداء رقصة خفيفة.
والدا “أفشين” ذكرا لرووداو أن ابنهما العشريني، يحلم بأن يصبح طبيباً أو يقود السيارة، متأمّلان أن يضحك القدر لابنهما من أجل تحقيق أحلامه.
من جانبه، قال والد أفشين، إسماعيل قادر زاده، لشبكة رووداو الإعلامية “أشكر الله لأنه ساعدنا في رعاية وتربية أفشين، الآن الشعب الإيراني والعالمي يحبّونه. إذا ما ذهبنا لأي مكان، الأشخاص هناك يعاملون أفشين كأنه طفلهم. نشكر الله على منحنا هذه الهدية”.
في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يبلغ طول الشخص الأكثر قصراً في العالم المصنف لديهم 70 سنتمتراً، وهون الكولومبي إدوارد هرناندر، لذلك، فمن المتوقع بعد التحقق بشأن طول أفشين، ستتم إضافة اسمه إلى كتاب غينيس.
الموسوعة عبارة عن كتاب مرجعي يصدر سنوياً، ويحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة.
الكتاب بنفسه حقق رقماً قياسياً، حيث أنه يعتبر سلسلة الكتب الأكثر بيعاً على الإطلاق. تم إصدار أول نسخة من الموسوعة في 1955 بواسطة شركة غينيس، وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية.
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