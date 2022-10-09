محافظ كركوك: وزارتا النفط والكهرباء ترتكبان خطأ يزيد العبء على سكان المحافظة

جاء ذلل في مؤتمر صحفي عقده الجبوري، الاحد (9 تشرين الاول 2022)، خلال حضوره الى مجلس النواب العراقي.

وقال الجبوري ان “قدومنا الى مجلس النواب والحكومة المركزية نجم عن وجود مشاكل عميقة في محافظة مهمة وحساسة جدا في العراق (في اشارة الى كركوك)، وهي احدى المحافظات المنتجة للنفط والمحرومة من واردات هذا المنتج”.

وذكر الجبوري في مؤتمره الصحفي ان هناك مشكلتين عصيتين تواجهان المحافظة، بحاجة الى تدخل مجلس الوزراء ووزارتي النفط والكهرباء، مشيرا الى وجود احتجاج كبير لدى مواطني كركوك بسبب ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية.

حسب الجبوري، فإن الطاقة الكهربائية هي على رأس المشاكل التي تواجه كركوك، من حيث الانتاج وساعات التجهيز وسعر الامبير لدى اصحاب المولدات الاهلية.

محافظ كركوك اوضح ان “برنامجنا لحد هذا اليوم يشمل تجهيز المحافظة بالطاقة لـ12 ساعة يومياً، مقابل 12 ساعة انقطاع، ونُجهّز بكمية 5 ليترات من الكاز اويل لكل (كي في)”، لافتاً الى ان الكمية المذكورة “لا تستطيع تشغيل المولدات لأكثر من اسبوع، لذلك يجبر مالكو المولدات الاهلية على شراء الوقود من السوق السوداء”.

وذكر ان محافظة كركوك محاذية لاقليم كوردستان، لكن هناك فرقا كبيرا في اسعار الوقود مابين الجانبين. وان سعر الوقود في السوق السوداء بكركوك هو ضعف سعر ما يتوفر في محافظة صلاح الدين او بغداد او محافظة اخرى، مؤكدا: “ذلك يزيد سعر امبير الكهرباء ما يحمّل المواطن الفقير عبء الخطأ الذي ترتكبه وزارتي النفط والكهرباء”.

الجبوري وجّه شكره لنواب المحافظة في البرلمان العراقي لمساعدتهم في حل المشاكل المستعصية بالمحافظة.

ويشكو سكان محافظة كركوك من سوء الاوضاع في محافظتهم، نتيجة لتدني مستوى الخدمات ونقص التجهيز بالطاقة الكهربائية وارتفاع اسعار الوقود والسلع في الاسواق، كذلك ارتفاع نسبة البطالة في ظلّ ازمة سياسية واقتصادية تواجه البلاد، وعبّر المواطنون عن استيائهم بالخروج في تظاهرات احتجاجية اكثر من مرة.

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