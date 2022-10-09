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«مربوحة».. لطيفة تُحضر أغنية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022

لطيفة - صورة من حسابها على انستغرام

لطيفة – صورة من حسابها على انستغرام
كشفت النجمة التونسية لطيفة، عن تحضيرها لمفاجأة ستُبهر المتابعين وعشاق كرة القدم، مؤكدة أنها ستقدم أغنية تحت اسم «مربوحة» للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.

وقالت لطيفة أثناء لقاء لها في برنامج The insider بالعربي، إنها تقدم عبر الأغنية التي تُهديها إلى منتخبات «قطر، السعودية، المغرب، وتونس» رسالة وهي أن العرب جميعهم راية واحدة والأغنية نفسها تمت بشكل عالمي من ناحية التصوير، الموسيقى والأصوات المستخدمة بها.

وتابعت لطيفة في حديثها عن أغنيتها الخاصة بكأس العالم 2022، إنها تأتي من توزيع حمدي المهيري، ويُبلور الفكرة إخراجيًا المخرج شريف ترحيني، والأغنية بحسب لطيفة من إنتاجها الخاص، وليست من إنتاج جهة تابعة لمنظمي نسخة كأس العالم المقبلة.

ومنذ أيام كانت لطيفة قد أنارت المسرح الأحمر في جامعة الأميرة نورة بالعاصمة السعودية الرياض، بحفل ضمن الفعاليات المصاحبة لدورة لمعرض الرياض، حيث خيرت جمهورها بين أغنيتين الأولى «لما يجيبوا سيرتك» والثانية «بحب بغرامك»، ليختار الجمهور أغنية «لما يجيبوا سيرتك».

وطلبت منهم أن يغنوا معها الأغنية، واستجاب الجمهور لها وردد كلمات الأغنية وحيتهم لطيفة على تفاعلهم للأغنية، وأغنية «لما يجيبوا سيرتك» من كلمات عبدالوهاب وألحان خالد الأمير.

وبقيادة المايسترو مدحت خميس بدأت لطيفة التونسية وصلتها الغنائية بأغنية «ما تروحش بعيد»، ومن ثَم عبّرت عن سعادتها بإحياء الحفل بقولها: «أنا في أحلى لحظات حياتي بأن أكون على أرض المملكة العربية السعودية، وبحضور هذا الجمهور العظيم، ووسط النهضة العظيمة في السعودية، لا سيما بعد وقفة السعودية مع بلدي في أزمة كورونا، ولن أنسى هذا الموقف طوال عمري؛ حيث عملت الجسر الجوي لتونس، ومتشرفة بتمثيل بلادي في هذا الحفل».

كما تمنت دوام العز للسعودية وملكها وولي عهدها وشعبها العظيم، وتابعت الغناء مع الجمهور بـ«ما تروحش بعيد»، ومن ثَم حيّت تونس والسعودية، وتابعت الغناء بـ«يعز زعلك»، وبحماس عالٍ أدت «بالعربي» التي حققت أكثر من 24 مليون مشاهدة على اليوتيوب. 

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