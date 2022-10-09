«مربوحة».. لطيفة تُحضر أغنية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022

كشفت النجمة التونسية، عن تحضيرها لمفاجأة ستُبهر المتابعين وعشاق كرة القدم، مؤكدة أنها ستقدم أغنية تحت اسم «مربوحة» للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.

وقالت لطيفة أثناء لقاء لها في برنامج The insider بالعربي، إنها تقدم عبر الأغنية التي تُهديها إلى منتخبات «قطر، السعودية، المغرب، وتونس» رسالة وهي أن العرب جميعهم راية واحدة والأغنية نفسها تمت بشكل عالمي من ناحية التصوير، الموسيقى والأصوات المستخدمة بها.

وتابعت لطيفة في حديثها عن أغنيتها الخاصة بكأس العالم 2022، إنها تأتي من توزيع حمدي المهيري، ويُبلور الفكرة إخراجيًا المخرج شريف ترحيني، والأغنية بحسب لطيفة من إنتاجها الخاص، وليست من إنتاج جهة تابعة لمنظمي نسخة كأس العالم المقبلة.