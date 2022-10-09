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مسرور بارزاني يقترح ان يحسم برلمان كوردستان مرشح الكورد لرئاسة الجمهورية

مسرور بارزاني يقترح ان يحسم برلمان كوردستان مرشح الكورد لرئاسة الجمهورية

عرض رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، السبت ، اقتراحاً لحل الخلاف بشأن مرشح الكورد لمنصب رئيس الجمهورية ، مقترحاً حسم هذا الامر في برلمان كوردستان.

رئيس الحكومة قال خلال مشاركته في مؤتمر “القضية الكوردية في الشرق الأوسط “، الذي انعقد في العاصمة أربيل ، إنه ” لا توجد أي فقرة تنص على أن يكون منصب رئيس الوزراء للشيعة ، ورئيس الجمهورية للكورد، أو رئيس البرلمان للسنة، لكنه بات تقليداً يتبع إلى الآن ، حيث يختار كل مكون مرشحه للمنصب قبل أن يصوت عليه البرلمان”.

وأضاف ، أن “هذا التقليد تم كسره في الدورة الماضية مع الأسف، حيث لم تختر أغلبية كوردية رئيس الجمهورية، إنما اختارته أغلبية شيعية”.

رئيس الحكومة ، أكد ضرورة احترام نتائج الانتخابات ، مشيراً إلى أن “الطرف الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في إقليم كوردستان له الحق في ترشيح رئيس الجمهورية” ، مردفاً أنهم اقترحوا أن تختار أغلبية شعب كوردستان المرشح ، من أجل العودة إلى التقليد القديم، مبيّناً أن “برلمان كوردستان هو المكان الذي يمثل جميع المواطنين”.

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