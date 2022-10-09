Posted on by

نيجيرفان بارزاني يُهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف

نيجيرفان بارزاني يُهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني السبت مسلمي كوردستان والعراق والعالم بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلمرمتمنيا ان تكون هذه الذكرى فرصة لتعميق روح التسامح والتآخي والتعايش السلمي.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني  السبت في بيان له بمناسبة المولد النبوي الشريف “بمناسبة الذكرى المباركة لمولد رسول الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم) أتقدم بأحر التهاني إلى مسلمي كوردستان والعراق والعالم”.

وأضاف رئيس الإقليم “أرجو أن تحمل هذه الذكرى المباركة الخير والسعادة والسكينة معها وتصبح حافزاً على المزيد من الالتزام بالقيم والعبر العظيمة التي حملتها رسالة الدين الإسلامي السمحاء”.

وتابع قائلاً “لنتخذ جميعنا من هذه الذكرى فرصة لمزيد من تعميق روح التسامح وإرادة الخير والتآخي والتعايش السلمي”.

وأشار الى انه “وفي هذه الذكرى المباركة أدعو الباري تعالى أن يحفظ شعب كوردستان والعراق والمسلمين والإنسانية من كل سوء ومكروه”.

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close