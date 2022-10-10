إنه مخاض التغيير

محمد حسين المياحي

مع تزايد عدد التقارير الواردة بشأن عدد القتلى والمصابين والمعتقلين خلال الانتفاضة المستمرة في إيران وتزايد بيانات إدانة وشجب الاساليب القمعية التي يستخدمها النظام الايراني ضد المتظاهرين وحتى إصدار قرارات عقوبات دولية ضد النظام الايراني بسبب تماديه في إستخدام الاساليب القمعية، فإن النظام الايراني يقف على مشارف منعطف حساس وبالغ الخطورة بسبب عدم تمکنه لحد الان من حسم أمر الانتفاضة الحالية وإخمادها کم فعل مع الانتفاضات السابقة.

الانتفاضة الحالية التي فشلت لغة التهديد والوعيد في دفع المتظاهرين لترك الساحات والشوارع کما لم تنجح أيضا مختلف الطرق والاساليب القمعية في ردع المتظاهرين وإنهاء الانتفاضة، هذه الانتفاضة قد أصبحت أکبر خطر وتهديد يحدق بالنظام خصوصا وإنه کلما ضاعف النظام من ممارساته القمعية إزداد الاصرار الشعبي أکثر ليس على مواصلة الانتفاضة بل وحتى على توسعة دائرتها وإن إنضمام الطلبة والشباب الى صفوفها يحمل معنى ومدلول خاص يدرك معناه ومغزاه النظام إذ إنه يعني بأن الانتفاضة في طريقها لبلوغ الذروة والاتجاه بها نحو الحسم.

الانتفاضة التي تجاوزت وتخطت حدود العرق والدين والطائفية وإکتسبت خطا وإتجاها عاما يضم مختلف شرائح وأطياف الشعب الايراني، ويهتف المتظاهرون بشعارات تدعو لإسقاط النظام، مع إنها تختلف إختلافا کبيرا عن الانتفاضات التي سبقتها لکنها في نفس الوقت تعتبر مکملة لها لأنها أساسا حاصل تحصيل لها مع ملاحظة إنها جمعت کل مزايات وسمات الانتفاضات السابقة لتجعل من هذه الانتفاضة متکاملة وتکتسب رويدا رويدا مقومات النجاح وتحقيق الانتصار الذي طال إنتظاره من جانب الشعب الايراني.

شعار إسقاط النظام الذي کانت قد جعلت منه منظمة مجاهدي خلق شعارها الرئيسي وکان الى وقت قريب يرى في هذا الشعار غير واقعي ولايمکن تحقيقه، لکن الشعارات التي تم ترديدها خلال هذه الانتفاضة والتي معظمها ذات طابع سياسي أکثر من واضح، قد أکدت على إن الشعب الايراني ماض قدما نحو حسم أمر هذا النظام ووضع حد له وإن الذي يبدو واضحا جدا هو إن معظم المٶشرات تدل على إن مايجري من أحداث وتطورات تٶکد کلها بأن مايحدث هو مخاض التغيير الذي طال إنتظاره في إيران.

کراهية النظام الحالي ورفضه من قبل الشعب الايراني صار من الامور المسلم بها والتي لاتحتاج الى أي شرح أو توضيح بل وحتى إن الشعب الايراني برمته قد صار يعرف بأن سبب إستمرار معاناته ومصائبه ومشاکله إنما هو بقاء وإستمرار هذا النظام ولذلك فإن الشعب مصر على الاستمرار بإنتفاضته حتى إسقاطه.

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