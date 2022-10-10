استثمار ذي قار تصدر 3 توجيهات

الصحفي و الكاتب: سجاد شنكالي

أكدت هيئة استثمار ذي قار ، اليوم الاثنين ، عزمها محاسبة المستثمرين المترددين في المحافظة ، وأصدرت 3 توجيهات في نفس الوقت.

وقال رئيس الهيئة علي الدخيلي في بيان عقب الصحفي سجاد الشنكالي “تعمل هيئة استثمار ذي قار من خلال محاسبة المستثمرين المتخلفين ، وتحقيق الاستقرار في بناء السلطات ، وسحب ووقف فرص الاستثمار المتخلفة”.

وأضاف: “تم تشكيل لجنة لإقرار خطط هيئة الاستثمار ونقوم بمعالجة أولويات بناء الهيئة وتحديد الفرص الاستثمارية المتخلفة والمتأخرة والموافقة على المشاريع ذات الخطط المتعثرة والعمل على إنجازها. “

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