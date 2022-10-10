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تفاصيل قرعة دوري الكرة الشاطئية

بغداد..

سحبت، اليوم الإثنين، في مقرّ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم قرعةُ دوري المَجموعات لدوري كرةِ القدم الشاطئيّة.

وقالَ رئيسُ اللجنة، علي عبد الحسين في بيان إن “اتحادَ الكرة يسعى من خلال هذا الدوري إلى تشكيلِ منتخبٍ قوي للكرةِ الشاطئية”، مُشيداً بـ”جهودِ جميع الأنديةِ المُشاركةِ في تطويرِ اللعبة”.

وأسفرت القرعةُ عن تقسيم الفرقِ المُشاركة إلى أربع مجموعاتٍ هي (مجموعة بغداد والمجموعة الشمالية والمجموعة الجنوبيّة ومجموعة الفرات الأوسط)، على أن تتأهلَ أربعةُ فرقٍ من مجموعةِ بغداد وفريقان لكلِ مجموعةٍ من المجموعات الثلاث الأخرى.

وتم تحديدُ العاشر من شهر تشرين الثاني المُقبل موعداً لانطلاقِ الدوري. انتهى/ 25 ل

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