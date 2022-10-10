حالات اختناق في الفلوجة والبيئة تتخذ قرارا عاجلا

الانبار..

أعلن قائممقام قضاء الفلوجة جمعة المحمدي، الاثنين، أن وزارة البيئة اوعزت باغلاق معامل الجص القريبة من الطريق السريع شمالي مدينة الفلوجة .

وقال المحمدي في تصريح لوكالة الـ /المعلومة/ ان “وزارة البيئة اوعزت لدوائرها المعنية في الانبار بتنفيذ حملة لإغلاق معامل الجص على الطريق السريع القريبة من الحي العسكري شمالي مدينة الفلوجة ونقلها الى جزيرة قضاء الكرمة شرقي المدينة لدواعي صحية، بعد تسجيل حالات اختناق نتيجة انبعاث روائح وغازات اثر بشكل سلبي على صحة المواطنين “.

واضاف، أن “اصحاب تلك المعامل لم يلتزموا بشروط البيئة وانشأوا تلك المعامل بصورة عشوائية ما دعا بيئة الفلوجة وبالتنسيق مع قائممقامية المدينة الى اغلاق تلك المعامل بشكل نهائي ونقلها الى المكان المخصص لها كون تلك المعامل قريبة من الاحياء السكنية”.

يشار الى ان مدن الانبار تعاني من وجود مصانع ومعامل داخل الاحياء السكنية انشئت بشكل عشوائي اثناء الفترة الحرجة التي شهدتها المحافظة سابقا. انتهى/ 12أ

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