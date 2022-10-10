مستعجل الى السيد أمين بغداد..تبليط زقاقين بحي الميكانيك تأخر لخمسة شهور !!

حامد شهاب

منذ أكثر من ستة أشهر، وقد تم تكشيط زقاقين بحي سكني بمنطقة الميكانيك في الدورة محلة 836 ، وهما زقاق 7 بفرعيه الداخلي ومقابل الزراعي ومدخل شارع الميكانيك المؤدي الى مدرسة الاكنان باتجاه آسيا ، ولم يتم اكمال التبليط أو البدء به أصلا حتى الان ، منذ ستة أشهر ، وهي تغمرها الأتربة والحفر ، واهالي المنطقة وبيوتها تحولت الى ما يشبه القرية المهجورة ، برغم أنها كانت من اكثر احياء بغداد رقيا، ولو بقيت على تبليطها السابق لكان أفضل مما هي عليه الان ، وينتظر اهاليها من نصف عام لتبليطها دون جدوى!!

ويتردد في أوساط منطقة الميكانيك بأن المقاول هرب بملايين الدولارات جراء تكليفه بتقديم خدمات المنطقة ولم يكمل 10 % منها ، وبقيت 90 % سائبة مهجورة ، واهلها بلعنون حظهم الأغبر لأن الأمانة تركتهم كل تلك الشهور دون تقديم أية خدمة!!

ويتوجه اهالي حي الميكانيك بالرجاء الى السيد أمين بغداد لاكمال ارصفة شوارع سوق الميكانيك الذي تحول هو الاخر الى سوق مهجور يبكي عليه الحجر، وكان سوق المنطقة الذي كان من اروع الأسواق واذا به يعيش الان عصر القرون الوسطى وليس القرن 21 ، والاف المواطنين يتضورون وساخطون وناقمون على احوال منطقتهم من تردي خدمات شوارع حي الميكانيك والخراب الذي عم فيها منذ أشهر هي الاخرى وبقيت سائبة لا احد يتوجه اليها لاكمال ارصفتها كشوارع رئيسة ، واذا بها الان خربة تشبه قرية من قرى العصور الوسطى هي الاخرى!!

يذكر أن النائبة وحدة الجميلي كانت قد علقت قبل ستة أشهر لافتات إعلانية كبيرة في مدخل كل شارع بأحياء الميكانيك836 واسيا ، بأنها هي من تكفلت بتبيطها ، وارسلت فرق اعلامية تهلهل وتطبل لها يوميا بأنها هي من ستعيد اعمار شوارع حي الميكانيك ، وما ان تاخر التبليط وشعرت بأن اهاليها تفجر غضبهم على تأخير تبليطها حتى ازالت اللوحات الاعلانية بعد فضيحة تاخير تبليط تلك المناطق ورصف أرصفتها التي بقيت والشتاء على الابواب بلا رصف، وما جرى عن هروب المقاول !!

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