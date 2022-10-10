هيئة السياحة وممثلية إقليم كوردستان في بغداد تناقشان سبل تطوير قطاع السياحة وتعزيز العلاقات الثنائية

استقبلت الأستاذة امل جلال رئيسة هيئة السياحة في إقليم كوردستان يوم الأحد (٢٠٢٢/١٠/٩) الاستاذ بختيار حاجي حمد المدير العام لشؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية اقليم كوردستان في بغداد.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المدراء العامين في الهيئة،بحث كيفية تعزيز العلاقات بين هيئتي السياحة العراقية وإقليم كوردستان، من اجل تطوير قطاع السياحة وإقامة النشاطات المشتركة للتعريف بالحركة السياحية وتسويق إقليم كوردستان كواجهة سياحية في البلاد.

وتحدثت رئيسة هيئة السياحة في إقليم كوردستان عن أهمية وضرورة بناء علاقات وثيقة مع شركات السياحة في محافظات الوسط والجنوب لغرض وضع الخطط والبرامج السياحية المشتركة وتعريف السواح العراقيين بالجرائم التي تعرض لها شعب كوردستان عبر تنظيم زيارات للمتاحف والنصب والمعالم التذكارية لجرائم الانفال والقصف الكيمياوي لمدينة حلبجة ومناطق اخرى من إقليم كوردستان.

ومن جانبه أعلن الاستاذ بختيار حاجي عن استعداد ممثلية اقليم كوردستان في بغداد عن العمل على بناء وتنظيم العلاقات والتنسيق بين هيئتي السياحة في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلا عن الشركات السياحية في محافظات وسط وجنوب العراق.

كما تقرر خلال اللقاء قيام وفد من هيئة السياحة في إقليم كوردستان بزيارة بغداد قريباً لبحث ومناقشة خطط العمل المشترك المستقبلية مع مسؤولي هيئة السياحة العراقية ومدراء الشركات السياحية وكيفية تعزيز العلاقات الثنائية لتنمية وتطوير قطاع السياحة في البلاد.

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