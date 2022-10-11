المنافذ الحدودية تضبط سيارات مهربة دون الموديل في البصرة

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، سيارات مهربة دون الموديل المسموح باستيراده، في محافظة البصرة.

وذكر بيان للهيئة أنه “تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي بتكثيف الدور الرقابي والإشراف المباشر على منع عمليات التهريب، وبناء على معلومات خاصة بهيأة المنافذ الحدوديه عن وجود عجلات مهربة تتواجد في أحد الكراجات الكائن في محافظة البصرة والتي تم دخولها عن طريق منافذ ومعابر غير رسميه وبطرق مخالفة للقانون كونها تحت الموديل المسموح باستيراده”.

وأكد أنه “على الفور تم تشكيل فريق عمل وعرضت الكيفيه على السلطات القضائية العليا في المحافظة”.

وأشار البيان الى أنه “بعد استحصال قرار قضائي بضبطها اصولياً تم الانتقال الى اماكن تواجد هذه العجلات المهربة وتم ضبطها بموجب محضر ضبط اصولي”.

وأضاف أنه “عرضت اوليات الضبط امام انظار السيد القاضي التحقيق المختص والذي قرار احالة الاوراق التحقيقية والعجلات المضبوطة الى مديرية كمارك المنطقة الجنوبية”.

وتابع البيان أنه “تأتي هذه الجهود حرصاً من هيأة المنافذ الحدودية في متابعة وأحكام السيطرة على ملف تهريب العجلات دون الموديل حيث وجهت الهيأة ضربات متكررة من خلال ضبطها الالالف من العجلات والتي سلمت بشكل هدايا الى وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة من اجل دعمها في اداء مهامها وتقليل نفقات الشراء مما وفر اموال طائلة لصالح خزينة الدولة”.

وبين أن “الهيأة مستمرة في متابعة هذا الملف وصولا للمنفذيين والمتعاونيين معهم لينالوا جزائهم العادل”.

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