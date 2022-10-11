اليكتي يؤكد دخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مع البارتي بمرشحين اثنين

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عزمه دخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بمرشحه برهم صالح مقابل مرشح اخر للديمقراطي الكردستاني، مبينا ان الاخير لم يوافق على مرشحه لولاية ثانية.

وقال القيادي في الاتحاد فائق يزيدي ، إن “اغلب الكتل السياسية ستصوت لمرشحنا لأنه يؤمن بوحدة العراق مع وجود كتل لن تصوت لمرشح الديمقراطي لأنهم لا يؤمنون بوحدة الدولة العراقية ولاحظناهم يوم أمس كيف يحتفلون بذكرى الاستفتاء المتعلق بانفصال الإقليم عن العراق”.

وتابع، أنه “استنادا لما ذكر فان منصب رئيس الجمهورية يحظى بأهمية وحساسية وبنفس الوقت فان صالح قريب من ولاية ثانية بتصويت من المكون الشيعي والسني”

وحدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس المقبل 13 تشرين الاول موعدا لجلسة اختيار رئيس الجمهورية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر رفع الجلسة، والاعلان عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الاول سيكون جدول الاعمال من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية”.

وكشف مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن نتائج اجتماع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع وفد أئتلاف إدارة الدولة، والذي تضمن شرطا وحيدا لحل خلافات البيت الكردي.

وقال المصدر (عضو الحزب الديمقراطي وعضو برلمان الإقليم) إن “بارزاني وخلال الاجتماع وبحث قضية رئاسة الجمهورية وتحديد موعد جلسة البرلمان، أبدى مرونة في التوصل لاتفاق وحسم الموضوع داخل البيت الكردي بشرط وحيد”.

وأضاف أن “شرط بارزاني الوحيد كان عدم ترشيح برهم صالح وأن محاولة فرضه من قبل نواب البرلمان كما حصل في عام 2018، من خلال التصويت السري، يعني انسحاب الحزب الديمقراطي من عملية تشكيل الحكومة”.