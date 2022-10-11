بختيار حاجي يهنى الأمين العام لمجلس النواب العراقي





بغداد-التآخي



استقبل الاستاذ “صفوان بشير يونس” الأمين العام لمجلس النواب اليوم الاثنين ٢٠٢٢/١٠/١٠ في مكتبه الاستاذ بختيار حاجي حمد المدير العام لشؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية أقليم كوردستان في بغداد.



وفي مستهل اللقاء الذي حضره عدد من كبار موظفي الأمانة، هنأ الاستاذ بختيار حاجي، الأمين العام لمجلس النواب بمناسبة تسنمه منصبه، متمنيا له التوفيق في اداء مهماته اميناً عاماً لمجلس النواب العراقي،معلناً عن استعداد

الممثلية لأستمرار التواصل والتعاون مع الأمانة من اجل المصلحة العامة.



ومن جانبه شكر الأمين العام لمجلس النواب، المدير العام للعلاقات والمتابعة في ممثلية اقليم كوردستان في بغداد على الزيارة وتقديم التهنئة، معلنا عن استعداده للتواصل والتعاون مع الممثلية.

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