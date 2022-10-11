Posted on by

بختيار حاجي يهنى الأمين العام لمجلس النواب العراقي

Image previewبغداد-التآخياستقبل الاستاذ “صفوان بشير يونس” الأمين العام لمجلس النواب اليوم الاثنين ٢٠٢٢/١٠/١٠ في مكتبه الاستاذ بختيار حاجي حمد المدير العام لشؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية أقليم كوردستان في بغداد.وفي مستهل اللقاء الذي حضره عدد من كبار موظفي الأمانة، هنأ الاستاذ بختيار حاجي، الأمين العام لمجلس النواب بمناسبة تسنمه منصبه، متمنيا له التوفيق في اداء مهماته اميناً عاماً لمجلس النواب العراقي،معلناً عن استعدادالممثلية لأستمرار التواصل والتعاون مع الأمانة من اجل المصلحة العامة.ومن جانبه شكر الأمين العام لمجلس النواب، المدير العام للعلاقات والمتابعة في ممثلية اقليم كوردستان في بغداد على الزيارة وتقديم التهنئة، معلنا عن استعداده للتواصل والتعاون مع الممثلية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close