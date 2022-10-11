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بسبب ’الربا’ وتراكم الديون.. العثور على 3 جثث من اسرة واحدة في البياع ببغداد

عثرت القوات الامنية، الاثنين، على ثلاثة جثث من عائلة واحدة داخل منزلهم في منطقة البياع، مبينا ان العائلة مثقلة بديون الربا “الفايز” خلال الفترة الماضية.

 وقال المصدر في حديث  ان “القوات الامنية عثرت على ثلاثة جثث تعود لعائلة واحدة  في منطقة البياع ضمن بغداد”.

 واضاف ان “العائلة اقترضت مبلغا من المال قدره 80 مليون دينار مليون دينار من خلال شخص يمنح القروض بالربا ما يعرف بالـ فايز “، مبينا ان “ملابسات الحادث مازالت مجهولة لغاية الان سواء كانت الوفاة انتحار ام جنائية”.

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