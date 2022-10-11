طالباني والسوداني يبحثان خطوات تشكيل الحكومة الجديدة

التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، اليوم الثلاثاء، المرشح لرئاسة الوزراء، محمد شياع السودانى، في بغداد.

وذكر بيان لمكتب طالباني، ، أنه “جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء الانسداد السياسي في العراق. وشدد الجانبان على توحيد الجهود الوطنية من أجل تشكيل حكومة قوية وخدمية تكون حامية لحقوق الجميع”.

وأوضح طالباني، ” رؤية الاتحاد الوطني حول حكم وإدارة البلاد قائلا: إن مساعينا هي من أجل إنجاح العملية السياسية وإدارة أفضل”.

وأضاف: “نريد أن تخدم الحكومة القادمة المواطنين أكثر ودون تمييز وتواجه الفساد واللاعدالة. مطالبا بتنفيذ الحقوق الدستورية للكورد وعدم انتهاكها، لأننا لن نساوم على حقوق مواطنينا”.

من جهته أشاد محمد شياع السوداني “بدور الاتحاد وجهود الرئيس بافل جلال طالباني لإنهاء التوتر والخلافات، وقال: إننا فرحون بأن نهج الرئيس مام جلال لايزال حيا وهو نهج يعمق روح الوئام والتعايش ويجعل من الحوار والتفاهم أساسا لحل المشكلات”.

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