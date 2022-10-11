عام على أزمة العراق.. مواجهة سياسية خطيرة ومستقبل البلاد غامض

قبل عام أدلى العراقيون بأصواتهم في انتخابات مبكرة أملا بإنهاء أزمة سياسية اندلعت قبلها بعامين، لكن بعد ظهور النتائج، دخل العراق في أزمة سياسية تعقدت تفاصيلها يوما بعد يوم.

ولا يزال العراق بدون حكومة حتى الآن، ولا أفق لتشكيلها قريبا، بحسب الصحفي العراقي مصطفى ناصر.

ويقول ناصر لموقع “الحرة” إنه ” بالرغم من الضخ الإعلامي الكبير لأطراف الإطار التنسيقي بشأن قرب تحقق اتفاقات، وتشكيل الحكومة، إلا أن المعطيات تقول خلاف ذلك، فالأزمة الحالية لن تنتهي إلا بقبول شروط الصدر، والذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة، وبذلك يكون الإطار التنسيقي أمام خسارة معنوية ومادية وسياسية جديدة”.

وتهدد الخسارة الجديدة، في حال حدوثها، باضطرابات عاشها العراقيون منذ انتهت عملية الاقتراع، وربما قبل أن تبدأ حتى.

نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية بلغت 43%

الانتخابات

اتفقت الأطراف العراقية على إقامة انتخابات مبكرة عقب تسمية، مصطفى الكاظمي، لرئاسة الحكومة العراقي خلفا لرئيسها السابق عادل عبد المهدي، الذي أطاحت بحكومته تظاهرات استمرت أكثر من عام.

وكاد الخلاف على بديل لعبد المهدي أن يؤدي إلى اقتتال، حيث دعم الصدر الكاظمي – كان وقتها مديرا للمخابرات – فيما أرادت الكتل التي تعرف حاليا باسم الإطار الشيعي، مرشحا آخر.

ولم يمرر عدة مرشحون للمنصب، منهم كلف رسميا، مثل محمد علاوي، ومنهم وصل ترشيحه درجات متقدمة.

وبعد عام على انتخاب الكاظمي أقيمت الانتخابات في 10 أكتوبر 2021، وسط مقاطعة كبيرة نسبيا، وأصبح التيار الصدري أكبر كتلة في البرلمان بـ73 مقعدا.

نواب التيار الصدري ارتدوا الأكفان في أول جلسة للبرلمان

انسحاب التيار الصدري

حاول الصدريون تشكيل حكومة، وائتلفوا مع كتلة تقدم (سنية برئاسة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي) والحزب الديمقراطي الكردستاني (برئاسة مسعود البارزاني)، وبدا أن حظوظ التحالف بتشكيل حكومة أغلبية كبيرة، خاصة حينما تمكن من تمرير الحلبوسي لرئاسة البرلمان رغم اعتراض كتلة “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية) وحليفتها الاتحاد الوطني الكردستاني، كتلة رئيس الجمهورية برهم صالح.

شكل الإطار التنسيقي ما يسمى بالثلث المعطل، وهو تجمع من أكثر ثلث أعضاء البرلمان، يكفي عدم دخوله القاعة الدستورية (قاعة البرلمان العراقي) لسحب الشرعية من الجلسات.

ولأشهر، حاول الصدريون عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن “الثلث المعطل” تمكن من إفشال هذه الجهود، وإفشال “جعفر الصدر” قريب مقتدى الصدر زعيم التيار، وسفير العراق في بريطانيا، والمرشح من قبل الصدر لرئاسة الوزراء.

وفي 12 يونيو 2022، قدم أعضاء البرلمان الصدريون استقالاتهم بشكل جماعي، في سابقة لم تحدث بتاريخ العراق.

اقتحام البرلمان

وفي التاسع والعشرين من يوليو، تمكن متظاهرون مؤيدون للصدر من اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة، مقر البرلمان والحكومة، واقتحام مجلس النواب، وأقاموا اعتصاما داخله استمر أكثر من شهر، معطلين جلسة انتخاب رئيس للجمهورية دعا إليها الإطار التنسيقي.

الاقتحام جاء بعد يومين فقط من اختيار الإطار لمحمد شياع السوداني، الوزير والبرلماني المخضرم، وحليف نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، مرشحا لرئاسة الحكومة.

وعطل البرلمان العراقي جلساته نتيجة الاعتصام، وتوجه المتظاهرون الصدريون لمقر المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى العراقي، كما دخلوا مقر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.