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مسرور بارزاني يعزّي برحيل العلامة السيّد صالح الحكيم

الصحفي و الكاتب: سجاد شنكالي

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، برحيل العلّامة العراقي السيّد صالح الحكيم.
و نقل الصحفي سجاد شنكالي، عن قول رئيس الحكومة في تعزيته: «إلى السيّد عمّار الحكيم المحترم، رئيس تيّار الحكمة الوطني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتقدم إلى سماحتكم وإلى أسرة آل الحكيم الكريمة بخالص العزاء والمواساة في رحيل سماحة العلّامة السيّد صالح الحكيم، سائلين المولى القدير أن يتغمد فقيدكم بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهمكم وعائلته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».
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