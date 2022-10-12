الامن الوطني في الموصل يعتقل مدير اذاعة “هلا“ FM ويحتجزه ليومين

اعتقلت عناصر تابعة لجهاز الامن الوطني في الموصل مدير اذاعة “هلا ” FM الزميل ستار المحل، وافرجت عنه بكفالة مالية بعد نحو يومين على احتجازه.

وقال الزميل لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه اطلق سراحه، صباح اليوم الاربعاء من مديرية الامن الوطني في الموصل، بعد اعتقاله، من امام مبنى الاذاعة يوم الاثنين الماضي، فور وصوله الى عمله، اذ توجه صوبه عدد من عناصر الامن التابعين للجهاز، واقتادوه الى مبنى المديرية، والقائه في محتجز الامن الوطني.

قال الزميل ان ضباط الجهاز اكدوا له وجود دعوتين قضائيتين مرفوعتين ضده، من قبل مسؤول المنتجات النفطية في الموصل “معاذ النعيمي” يتهم فيه الصحفي بالتشهير، بعد نشر تهم فساد عن عمل المديرية، مبينا انه طلب ورقة الدعوى المقامة ضده، الا ان المحققين رفضوا تسليمه.

واضاف المحل، انه لم يتلقى اي تبليغ او اشعار من مركز الشرطة في الموصل، تفيد باقامة دعوى ضده، الا حين القت القوة القبض عليه.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تدين اعتقال الزميل، بهذه الطريقة البوليسية التي تنم عن منهج تنكيلي بالصحفيين، وتعده مخالفا لتوجيهات مجلس القضاء الاعلى الذي اعلن ضرورة تبليغ المدعى عليه من قبل نقابة الصحفيين.

وتحمل الجمعية القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية اصرار القوات الامنية على اعتقال الصحفيين بطرق بوليسية، لتكميم الافواه، وتطالب بوقف مسلسل اعتقال الصحفيين او احتجازهم، لاسكات اصواتهم، واحترام مبادئ القانون، ومانصت عليه المواثيق الدولية، ووقع عليه العراق، لحماية ما تبقى من حرية العمل الصحفي، بعد ان تذيل البلد ادنى مستوياته في السنوات الاخيرة.

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