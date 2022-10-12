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السيد الغانمي يشرف على عودة ثلاثة أطفال أيتام من تركيا الى ارض الوطن ويتكفل بتخصيص راتب شهري لمدة سنة

بعد مناشدة ذويهم لاعادتهم، ومتابعة مباشرة من وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين ثلاثة أطفال أيتام في مطار بغداد الدولي عائدين من الجمهورية التركية الى ارض الوطن وتسليمهم الى ذويهم بغية لَم شملهم مع أسرتهم .

وأكد مدير عام دائرة شوؤن الهجرة في الوزارة احمد رحيم حسن ان ” مكتبنا في الجمهورية التركية اعاد الأطفال الثلاثة اليتامى على نفقة الوزارة جواً وقام بتسليمهم الى ذويهم في بغداد بعد فراق دام سنتين” .

وأشار حسن، الى ان السيد الوزير شدد على جميع كوادر الوزارة ضرورة مواصلة الجهود مع جميع من يرغب بالعودة الطوعية إلى أرض الوطن.

قسم الاعلام

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