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بارزاني يبحث مع السفير الفرنسي الوضع السياسي في العراق

التقى رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان ، مسرول بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه ، وبحثا الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في العراق.
و نقل الصحفي سجاد شنكالي عن قول مسرور بارزاني في بيان اليوم الثلاثاء: “استقبلنا اليوم السفير الفرنسي لدى العراق اريك اريك بحضور السيد اوليفييه القنصل العام الفرنسي في اقليم كوردستان المونسنيور شوفالييه “.
وأضاف البيان “بحثنا خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا ، كما بحثنا آخر التطورات السياسية في العراق والجهود المبذولة لإنهاء المأزق السياسي وتشكيل حكومة جديدة”.
وتابع البيان “نؤكد على أهمية إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة القضايا على أساس الحوار والتفاهم المتبادل”
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