“بختيار حاجي” ووفد من وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة الاقليم يناقشان سبل تعزيز العلاقات مع نظيرتهما الأتحادية





التقى وفد من وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان الأربعاء ٢٠٢٢/١٠/١٠ في بغداد بالأستاذ “بختيارحاجي حمد” المديرالعام للعلاقات والمتابعة في ممثلية اقليم كوردستان ببغداد.



وتم خلال الأجتماع بحث كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان مع وزارتي الزراعة والموارد المائية الأتحاديتين،فضلا عن توحيد الروزنامة الزراعية والسعي لتسهيل نقل محاصيل فلاحي اقليم كوردستان الى الأسواق في المحافظات العراقية الاخرى.



وفي جانب آخر من الأجتماع تم بحث ومناقشة الخطة الزراعية للموسم الحالي في ظل موجة الجفاف التي تضرب المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص.



يذكران وفد وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان،تألف من كل من المستشار في الوزارة “رزكار حمد خدر” و”رحمن خاني” المديرالعام للسدود في الوزارة و”سامان اسماعيل” مدير سد دربنديخان و”كوجر جمال” مديرسد دوكان.

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