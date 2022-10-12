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بريطانيا: أسرة تعثر بالصدفة على كنز ذهبي تحت أرضية مطبخها

عثر زوجان بريطانيان بالصدفة على كنز مكون من عملات ذهبية أثرية تعود للقرن السابع عشر الميلادي، تحت أرضية مطبخ المنزل.

 

تعود تفاصيل الواقعة، إلى حدوث كسر في أرضية مطبخ منزلهما القديم الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، وعندما حاولا إصلاح الكسر اكتشفا وجود 264 قطعة نقدية ذهبية في كوب من الخزف المصقول.

وأكد أحد الخبراء وفقا لصحيفة “الصن” البريطانية، أن العملات الذهبية تعود إلى الفترة الواقعة بين عامي 1610 إلى 1727، وتقدّر قيمتها بـ754 ألف إسترليني (836 ألف دولار)، وتعود لعهود جيمس وتشارلز الأول وحتى جورج الأول.

 

واتصل الزوجان بإحدى الشركات المتخصصة بالمزادات، والتي أقامت مزادا شهد إقبالا كبيرا وشارك فيه أشخاص من حول العالم، وحقق رقما جيدا دون الكشف عنه أو هوية المشترين.

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