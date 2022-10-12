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بعد عامين على اتفاق سنجار ، لا توجد خطوات عملية من بغداد لتنفيذه حتى الآن

الكاتب و الصحفي: سجاد شنكالي
على الرغم من مرور عامين على توقيع اتفاق تطبيع سنجار (شنگال) بين أربيل وبغداد ، لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لتنفيذ الاتفاقية ، وادعى ممثل سنجاري في البرلمان العراقي أن حزب العمال الكردي (حزب العمال الكردستاني) والجماعات المسلحة الأخرى يعرقلون تنفيذ الاتفاق.
وقال النائب محما خليل ، اليوم الاثنين “الاتفاق لم ينفذ ، ورغم أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا بتنفيذ الاتفاق ، إلا أنها خلقت عقبات في طريق تطبيع أوضاع سنجا؟ ، وهذا واضح. ان هناك خللا في تنفيذ الاتفاق “.
وبصدد الجهات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق، قال محما خليل: «الجماعات المسلحة، ومن بينها بي كا كا ، تعرقل تنفيذ الاتفاق.
وبعد ذلك ، أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانًا رحبت فيه بالاتفاق.
وتشمل الاتفاقية طرد الجماعات المسلحة من سنجار ، وعلى الأخص إغلاق مقر حزب العمال الكردستاني وإخراج مقاتليه من المدينة ، وإعادة إعمار شنكال ، ثم تعيين شخصية مستقلة في منصب مفوض المنطقة. – إسناد الصلاحيات الأمنية للشرطة المحلية ، ثم عودة النازحين.
  ومع ذلك ، وعلى الرغم من مرور عامين على الاتفاق ، إلا أنه لم يتم تنفيذه بعد ، وفي الوقت الذي أعلنت فيه حكومة إقليم كردستان مرارًا استعدادها الكامل لتنفيذه ، لم تتخذ الحكومة العراقية أي خطوة في هذا الصدد.
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