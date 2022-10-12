تدعو الخارجية الأمريكية كل الأطراف السياسية للخروج من الانسداد السياسي باتخاذ طرق سلمية 

الكاتب و الصحفي: سجاد شنكالي

دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف العراقية باتخاذ طرق سلمية للخروج من المأزق و الانسداد السياسي، مؤكدة أن العنف “غير مقبول”.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ، بعد عام من الانتخابات العراقية المبكرة ، “قبل عام ، صوت العراقيون في انتخابات مبكرة وذات مصداقية على أمل أن تسفر عن حكومة تعكس إرادة الشعب العراقي. ومنذ ذلك الحين “لم يعد قادة العراق قادرين على حل خلافاتهم السياسية. الولايات المتحدة تؤيد حوارا واسعا وشاملا لرسم مسار مشترك للمضي قدما “.

وأضاف: “ننضم إلى العديد من الأصدقاء العراقيين في إعادة التأكيد على أن العنف غير مقبول” ، داعياً جميع الأطراف إلى “الخروج من المأزق السياسي الحالي والسير على طريق السلام والاندماج”.

و ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية انه في الوقت الحالي : “لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومة وشعب العراق لتعزيز النمو الاقتصادي ، وخلق المزيد من الوظائف ، وضمان هزيمة الدائمة لداعش ، والقضاء على الفساد ، وبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ. “

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