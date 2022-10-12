تربية الكرخ الثانية: حصتنا من الاتفاقية الصينية 62 مدرسة

بغداد/ ابتهال السعدي

اعلنت مديرية تربية الكرخ الثانية، أن حصة المديرية من الـ1000 مدرسة المدرجة ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية ستكون 62 مدرسة، فيما اشارت الى أن العام الدراسي الحالي سيكون مختلفا عن السابق.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في حديث مع (المدى)، إن “المديرية كان لها الحظ الاوفر بالحصول على أكبر عدد من المدارس ضمن الـ 1000 مدرسة الصينية التي سيتم انشاؤها حيث كان نصيب الكرخ الثانية 62 مدرسة منها”.

وأضاف الكلابي، ان “هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المديرية لحل ازمة نقص الابنية التي تعاني منها البلاد”.

وأشار، إلى أن “نسبة الانجاز بلغت 30% وأن الجهات المنفذة وعدت بتسليمها الينا العام المقبل وسيتم اشغالها بالطلبة”.

ولفت الكلابي، أن “العام الدراسي الحالي سيكون مختلفا ومتميزا عن الاعوام السابقة التي شهدت موجات كورونا وتظاهرات وما الى ذلك، وأن نسبة الدوام ستكون 100 %”.

وشدد، على أن “مديرية تربية الكرخ الثانية طرحت رؤية جديدة خلال العام الدراسي الحالي استندت الى الاستفادة من التجارب الماضية ولاسيما ما يتعلق بالتعليم الالكتروني”.

وتابع مدير عام تربية الكرخ الثانية “حيث وجهنا الملاكات التربوية بالاستفادة من تجربة التعليم الالكتروني والاستمرار فيها ومتابعة الطلبة والتواصل معهم خارج اطار الدوام الرسمي اسوة بالمدارس الاهلية”.

وأكد الكلابي أن “القنوات التعليمية ومواقع التواصل ستكون مفتوحة للاستفادة من تجربة التعليم الالكتروني”.

ووجه الكلابي رسالة الى الملاكات التربوية مع بدء العام الدراسي الجديد داعيا اياهم الى “الاستمرار والتقدم نحو النهوض بالواقع التربوي للوصول الى مستوى الدول المتقدمة على الصعيد التربوي”.

ودعا الكلابي “المواطنين الى التواصل مع المديرية وتشخيص السلبيات في المدارس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”.

وفيما أكد “أبوابنا مفتوحة للجميع للوقوف على جميع المشكلات وايجاد حلول لها”، نوه إلى أن “المديرية تمتلك المئات من المشرفين التربويين لتقييم وتقويم العملية التربوية”.

وبشأن المنهاج التعليمي ذكر مدير عام تربية الكرخ الثانية أن “وزارة التربية وعدت المديرية بإكمال تجهيز المناهج خلال الايام المقبلة وبنسبة 100%”.

وفي الختام بارك مدير عام تربية الكرخ الثانية للملاكات التربوية والطلبة والاهالي بدء العام الدراسي الجديد، معربا عن تمنياته بأن يكون عاما حافلا بالنجاحات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط