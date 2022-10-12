تغريدة المرجع الخالصي حول انتفاضة مخيم شعفاط

كتب المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته الشخصية في تويتر:

الضفة والقدس وكل فلسطين تنطلق بالثورة بعد عقود الخيانة والتآمر؛ منذ سحب الجيش العراقي من الأردن سنة 1969م واستباحة العمل الفدائي وتسليط مشاريع الخيانة والتطبيع من كامب ديفيد حتى مؤتمر جدة؛ فإن شعبنا الفلسطيني الشجاع يسجل اليوم ملاحم بطولية بدأت بأعمال فدائية مميزة وتجلّت أخيراً في انتفاضة عارمة تنطلق من مخيم شعفاط وبدعم كل المخلصين من أبناء فلسطين والأمة، فهل يستفيق الواهمون المسخرون من سراب التطبيع وانهاء قضية فلسطين الإنسانية وعدالة التاريخ؟!.