تنظيم احتفالية بمناسبة بدء الدوام العام الدراسي في مدرسة الانسام الابتدائية

احمد عبد الصاحب كريم

نظمت مدرسة الانسام الابتدائية التابعة لدائرة تربية بغداد الكرخ الثانية احتفالية بمناسبة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ بحضور الشرطة المجتمعية و الملاكات الطبية و الطلبة و اولياء الامور

و بين مدير مدرسة الانسام الابتدائية الاستاذ (علي الشموسي) تقوم ادارة المدرسة في كل بدء عام دراسي جديد باقامة احتفالية و الترحيب بالطلبة و بالاخص طلبة الصف الاول و القاء مجموعة من النصائح الطبية و الصحية من قبل الملاكات الطبية بالاضافة الى قيام الشرطة المجتمعية بتعريف الاطفال و اولياء الامور بأهم الحقوق و الواجبات و متابعة حالة الطلبة

و اضاف الشموسي تم الاجتماع مع اولياء الامور و حثهم على متابعة ابنائهم و التواصل مع ادارة المدرسة حيث قمنا بتنظيم كروبات لجميع الصفوف على تطبيقات الواتس اب و التليغرام و تشجيع الطلبة على اهمية النظافة و التشجير و الالتزام بالدوام و الزي المدرسي .

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