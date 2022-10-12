توقعات سياسية عن ردة فعل التيار الصدري خلال جلسة تنصيب الرئيس العراقي

استبعد القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات كسار، اليوم الثلاثاء، وجود ردة فعل للتيار الصدري بشأن عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية الخميس المقبل.

وقال كسار في حديث ان “الإطار ليس لديه مخاوف من ردة فعل التيار الصدري بخصوص عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية الخميس المقبل”.

واضاف إن “جلسة اختيار رئيس الجمهورية قانونية ودستورية كون وضع البلد لن يتحمل المزيد من تأخير في تشكيل الحكومة من اجل اقرار الموازنة المالية ومنع البلاد من الانزلاق بأزمة جديدة”.

واضاف، أن “التيار الصدري هو المسؤول عن قراره بالانسحاب من العملية السياسية حيث كان من بمكانه ان يشارك بشكل اساسي في تشكيل الحكومة”.

وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل موعدا رسميا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انسداد سياسي دام لأكثر من عام على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

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