“حل دائم ومنصف”.. بنود مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

كشفت بنود مسودة الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان أن “هذا الاتفاق يهدف إلى التوصل إلى حل دائم ومنصف” للنزاع القائم منذ فترة طويلة.

وجاء في بنود المسودة، التي حصلت “الحرة” على نسخة منها، ونشرت وكالة “رويترز” مقتطفاتها، “يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق”.

وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.

الخلاف الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل

ويتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي.

ويعتزم لبنان وإسرائيل حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها.

وجاء في القسم الأول من الشروط “يتفق الطرفان على إنشاء خط حدودي بحري. ويشتمل ترسيم خط الحدود البحرية على نقاط موضحة في إحداثيات، وتتصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقا لبيانات النظام الجيوديسي العالمي WGS84، بواسطة خطوط جيوديسية، خط العرض وخط الطول”.

ووفقا للمسودة المؤلفة من 10 صفحات، مقسمة إلى 4 أقسام: “تحدد هذه الإحداثيات الحدود البحرية على النحو المتفق عليه بين الطرفين لكل النقاط الواقعة باتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية، ودون أي مساس بوضع الحدود البرية”.

وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البرية في المستقبل، فإنه من المتوقع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجه للبرّ من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البرية أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البرية.

وإلى أن يحين الوقت الذي تحدد فيه تلك المنطقة، يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محددة.

وفي القسم الثاني منها تتحدث المسودة عن احتمال وجود موارد هيدروكاربونية ذات جدوى تجارية غير معروفة حاليا، على الأقل جزئيا، في المنطقة التي تشكل البلوك رقم 9 اللبناني على حد تعبير الطرفين وفي المنطقة التي تشكل البلوك رقم 72 الإسرائيلي، على الأقل جزئيا، في مفهوم الطرفين، والمشار إليها في ما يلي بـ “المكمَن المحتمَل”.

ويتعين أن تجري أنشطة التنقيب في المكمَن المحتمَل وتطويره وفقا لممارسات الصناعة النفطية الجيدة لجهة حفظ الغاز بغية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في مجال الاسترجاع وسلامة التشغيل وحماية البيئة، وعلى أن تراعي القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

ويتفق الطرفان على أن الشخصية الاعتبارية ذات الصلة التي تتمتع بأي حقوق لبنانية في التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية وتطويرها في البلوك رقم 9 اللبناني ينبغي أن تكون شركة أو شركات ذات سمعة طيبة، دولية، وغير خاضعة لعقوبات دولية (…) وألّا تكون شركات إسرائيلية أو لبنانية.

ويتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي.

ويعتزم لبنان وإسرائيل حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها.

وجاء في القسم الأول من الشروط “يتفق الطرفان على إنشاء خط حدودي بحري. ويشتمل ترسيم خط الحدود البحرية على نقاط موضحة في إحداثيات، وتتصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقا لبيانات النظام الجيوديسي العالمي WGS84، بواسطة خطوط جيوديسية، خط العرض وخط الطول”.

ووفقا للمسودة المؤلفة من 10 صفحات، مقسمة إلى 4 أقسام: “تحدد هذه الإحداثيات الحدود البحرية على النحو المتفق عليه بين الطرفين لكل النقاط الواقعة باتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية، ودون أي مساس بوضع الحدود البرية”.

وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البرية في المستقبل، فإنه من المتوقع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجه للبرّ من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البرية أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البرية.

وإلى أن يحين الوقت الذي تحدد فيه تلك المنطقة، يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محددة.

وفي القسم الثاني منها تتحدث المسودة عن احتمال وجود موارد هيدروكاربونية ذات جدوى تجارية غير معروفة حاليا، على الأقل جزئيا، في المنطقة التي تشكل البلوك رقم 9 اللبناني على حد تعبير الطرفين وفي المنطقة التي تشكل البلوك رقم 72 الإسرائيلي، على الأقل جزئيا، في مفهوم الطرفين، والمشار إليها في ما يلي بـ “المكمَن المحتمَل”.

ويتعين أن تجري أنشطة التنقيب في المكمَن المحتمَل وتطويره وفقا لممارسات الصناعة النفطية الجيدة لجهة حفظ الغاز بغية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في مجال الاسترجاع وسلامة التشغيل وحماية البيئة، وعلى أن تراعي القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

ويتفق الطرفان على أن الشخصية الاعتبارية ذات الصلة التي تتمتع بأي حقوق لبنانية في التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية وتطويرها في البلوك رقم 9 اللبناني ينبغي أن تكون شركة أو شركات ذات سمعة طيبة، دولية، وغير خاضعة لعقوبات دولية (…) وألّا تكون شركات إسرائيلية أو لبنانية.