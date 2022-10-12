دوري أبطال أوروبا.. تأهل قاتل لريال مدريد وسهل لمانشستر سيتي

تأهل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل كل منهما أمام شاختار دونيتسك الأوكراني وكوبنهاغن الدنماركي على الترتيب، الثلاثاء.

وخطف بطل أوروبا تعادلا قاتلا من مضيفه شاختار، بعد أن أحرز مدافعه الألماني أنتونيو روديغير هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وذلك في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وبدا ريال مدريد في طريقه للهزيمة الأولى في جميع المسابقات منذ 8 مايو في الدوري المحلي ضد جاره أتلتيكو (صفر-1)، وذلك بتخلفه حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يهديه روديغر التعادل والتأهل بكرة رأسية أصيب على إثرها.

ورفع الفريق الإسباني رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام لايبزيغ الألماني الفائز على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-صفر، و5 أمام شاختار.

وفي المباراة الثانية، بلغ مانشستر سيتي دور الـ16 رغم تعادله السلبي مع مضيفه كوبنهاغن، في لقاء أكمله بعشرة لاعبين، وذلك بفضل تعادل بوروسيا دورتموند الألماني 1-1 مع ضيفه إشبيلية الإسباني ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة.

وقبل جولتين من النهاية، رفع سيتي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، وضمن بالتالي أحد المركزين الأولين المؤهلين بعد أن بات في رصيد دورتموند 7 نقاط مقابل 2 لكل من إشبيلية وكوبنهاغن.

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