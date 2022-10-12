عماد باجلان: رئاسة الجمهورية استحقاق انتخابي للديمقراطي الذي يتوقع عدم مشاركته في جلسة غد إذا انعقدت

عماد باجلان لرووداو: رئاسة الجمهورية استحقاق انتخابي للديمقراطي الذي يتوقع عدم مشاركته في جلسة غد إذا انعقدت

معد فياض

ينشغل الشارع العراقي اليوم بما سيحدث في جلسة البرلمان العراقي التي يفترض أن تنعقد يوم غد الخميس، 13 كانون الأول 2022، والمخصصة لاختيار رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لتشكيل الحكومة القادمة. ومنذ اليوم تم فرض إجراءات أمنية مشددة في بغداد خشية من الاحتجاجات الشعبية ضد العملية السياسية وضد جلسة مجلس النواب في حال انعقادها.

ويرى الباحث السياسي في الشأن الكوردي وعضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عماد باجلان، أنه: “من المستبعد عقد جلسة الخميس لأن الشارع محتقن، وأول من أمس كانت هناك جلسة اعتيادية للبرلمان وشاهدنا التحصينات الأمنية ببغداد، حيث تم قطع كل الجسور والطرق المؤدية إلى بناية البرلمان الذي يفترض به أنه يمثل الشعب لا أن يختبئ النواب للأسف من العراقيين، الذين يفترض أنهم يمثلونهم، خلف تحصينات كونكريتية من أجل جلسة بـ 160 نائباً”.

باجلان، قال لشبكة رووداو الإعلامية خلال استضافته على مساحة تويتر رووداو عربية، أمس: “هناك احتمال كبير بعدم مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة الرئيس مسعود بارزاني، في هذه الجلسة إذا ما انعقدت”. وأوضح بأن “الديمقراطي االكوردستاني يطالب بحقه الانتخابي الدستوري بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حقه كونه حاصلاً على أغلبية أصوات الكورد في مجلس النواب العراقي، له 31 مقعداً بعد أن كان له 33 وتم سلبه مقعدين”. وقال “إن ما يطالب به الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو استحقاقات دستورية وليس شروطاً تعجيزية، فالديمقراطي الكوردستاني هو الكتلة الكوردية الأكبر في مجلس النواب العراقي، ومن استحقاقاته الدستورية أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حقه”.

مضيفاً أن: “المشكلة الكوردية – الكوردية لم تكن عائقاً أمام تشكيل الحكومة قبل انسحاب التيار الصدري من البرلمان، لكنها الآن تحولت إلى أزمة وعائق في طريق تشكيل الحكومة”. مشيراً إلى أن: “الإطار التنسيقي الآن في حرج كبير ما بين حليفه الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني حول موضوع ترشيح رئيس الجمهورية”. منبهاً إلى أن “الحزبان الكورديان، الديمقراطي والاتحاد الوطني، مصران على موقفهما من ترشيح رئيس الجمهورية لأنهما لم يتوصلا إلى مرشح واحد يتفقان عليه، مرشح تسوية، يضاف إلى هذا ان الاتحاد أيضاً محرج ما بين مرشحه لرئاسة الجمهورية وبين شريكه وحليفه الديمقراطي الكوردستاني، برهم صالح مصر على بقائه لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية، والاتحاد لا يريد أن يضحي بحليفه الديمقراطي”.

وأكد أن: “المشهد بات معقداً في موضوع رئاسة الجمهورية، وهناك احتمالية كبيرة في حالة عدم الاتفاق على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية، وإن، وهذه الـ(إن) مهمة جداً، عقدت جلسة البرلمان يوم الخميس لاختيار رئيس الجمهورية، لأننا حتى الآن غير متأكدين من إمكانية عقد الجلسة (الخميس) أم عدم عقدها، وبعيداً عن الخلافات الكوردية، فإن هناك خلافات البيت الشيعي، أعني التيار الصدري، إضافة إلى المحتجين في الشارع العراقي والتشرينيين وردود أفعالهم، وإن عقدت الجلسة فهناك احتمالية كبيرة بعدم مشاركة الديمقراطي الكوردستاني في الجلسة وهذا مؤشر خطير بالنسبة للحكومة المرتقبة، وعدم مشاركته (الديمقراطي الكوردستاني) في جلسة البرلمان يعني عدم المشاركة في الحكومة القادمة، لهذا سيكون هناك خلل في النصاب، بعدم حضور الديمقراطي، وجزء من (السيادة) وبغياب االتيار الصدري طبعاً، ولهذا الحكومة المفترضة لن تكسب شرعية كاملة، بغض النظر عن عدم اكتمال النصاب، ورغم ذلك فان الإطار التنسيقي ماضٍ بتحديد موعد الجلسة دون الاكتراث للاتفاقات واحتمالية عقد الجلسة من عدمها”.

ونفى باجلان التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن توصل الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لاتفاق لترشيح لطيف رشيد، القيادي في الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية، وقال: “لا صحة لهذه الأخبار وليس هناك أي اتفاق بين الحزبين الكورديين حول ترشيح لطيف رشيد أو غيره”. مؤكداً “عدم ذهاب الديمقراطي إلى البرلمان للتصويت على مرشحين لرئاسة الجمهورية”، وقال: “هذا لن يرضي أو يحظى بموافقة الديمقراطي الكوردستاني ولن يشارك في مثل هذه الجلسة، لأن النتيجة واضحة فالإطار التنسيقي سوف يصوت لمرشح حليفه الاتحاد الوطني، وأكرر هنا أن منصب رئاسة الجمهورية استحقاق انتخابي للديمقراطي، وإذا حدثت عملية كسر إرادات من قبل الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني فإن الديمقراطي سوف ينسحب من العملية السياسية”.

وعن موقف الرئيس مسعود بارزاني خلال اجتماعه مع محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، ووفد الإطار التنسيقي في أربيل أول من أمس، 10 تشرين الأول 2022، قال باجلان: “إن موقف الرئيس مسعود بارزاني خلال لقائه مع الحلبوسي ووفد الإطار التنسيقي، في أربيل كان واضحاً وقال نحن نبتعد عن المجاملات والوعود، نحن عندنا استحقاقات دستورية، وإذا تريدوننا أن نشارك بالحكومة فيجب أن نأخذ حقوقنا الدستورية الانتخابية وهذه ليست شروطاً تعجيزية. الديمقراطي مصر على مرشحه، ريبر أحمد، لرئاسة الجمهورية”.

ونبه باجلان إلى ان: “السؤال الأهم هو هل ستتشكل الحكومة؟ باعتقادي لا.. لن تتشكل.. هذا صعب جداً، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري والمحتجون أطراف مهمة جداً في المعادلة السياسية، وخطوات الإطار التنسيقي لم تكن موفقة منذ البداية، أولاً، عملوا على تعطيل حكومة الأغلبية الوطنية التي دعا إليها التحالف الثلاثي، التيار الصدري والسيادة والديمقراطي، لثمانية أشهر، وبعد انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب صاروا على عجالة بتشكيل الحكومة وخطابهم تحول إلى أن البلد والمواطن والخدمات والميزانية والمشاريع بحاجة إلى حكومة، ولا كأنهم هم من عطل تشكيل الحكومة، ثانياً، كل خطاباتهم كانت وما تزال مستفزة للتيار الصدري وللتشرينيين ولكل الشعب العراقي، ثالثاً، وهذا هو الأهم، أنهم رشحوا شخصاً مولوداً من رحم الإطار التنسيقي وحزب الدعوة ودولة القانون، وأعني محمد شياع السوداني، مع خالص احترامي لشخصه، وهناك من سيقول إن السوداني كان قد استقال عام 2021 من حزب الدعوة، ونحن نعرف أن استقالته كانت شكلية ليتم ترشيحه بدلاً من عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، وإلا لماذا خرج الشعب العراقي في الاحتجاجات التشرينية وسالت دماء الشباب واستشهد ما يقارب من ألف عراقي وتم اجراء انتخابات مبكرة فرزت واقعاً جديداً، إذا كان حزب الدعوة سيعود لحكم العراق؟ وإذا ما تشكلت هذه الحكومة بالرغم من المحتجين والتيار الصدري وبعدم مشاركة الديمقراطي الكوردستاني، فسوف يكون عمرها قصيراً جداً”.

وكشف عن أن: “اليوم هناك انقسامات داخل الإطار التنسيقي، في الأقل إن هادي العامري وحيدر العبادي ضد تشكيل الحكومة بغياب التيار الصدري. الآخرون، في الإطار، ليس عندهم أي بديل، ويقولون إذا غيرنا السوداني ورشحنا غيره فسوف يواجه نفس الرفض من قبل الشارع والتيار الصدري، وهم يتصرفون كأنهم حققوا فوزاً كبيراً في الانتخابات مستغلين موقف مقتدى الصدر بأنه عندما يصل الأمر إلى الدم العراقي ينسحب من الساحة حفاظاً على أرواح العراقيين، وهم (الإطار التنسيقي) لا يهمهم ذلك، وعندهم هذه المحاولة المهمة بالنسبة لهم، إذا شكلوا الحكومة فسينتهي كل شيء ولن يتنازلوا عنها حتى لو جرت انتخابات، خاصة أنهم يتمتعون بدعم دولة إقليمية، مع أنهم يعرفون رأي المرجعية الدينية المعارضة لأحزاب الإطار”.

وفيما إذا كان التحالف الثلاثي بين الديمقراطي والتيار الصدري والسيادة قد انفرط، أوضح باجلان بأن: “هناك اتفاقية ستراتيجية بين الرئيس بارزاني والحلبوسي واتفاقات مهمة مع الصدر، بدون انتظامهم في تحالف ثلاثي، الصدر والحلبوسي يدركان جيداً أن الرئيس بارزاني هو حليف موثوق وصادق وأمين ولا يترك حلفاءه أو يتراجع عن تعهداته وموجود في الساحة العراقية والعربية والإقليمية والدولية بقوة، والجميع يعرف أن أربيل هي بوابة العراق في مجال العلاقات الخارجية، والعالم ينظر إلى إقليم كوردستان، والديمقراطي، باحترام كبير، ولا ننسى أنه لم يتبق في العراق زعيم حكيم وموثوق به لحل الأزمات عراقياً سوى الرئيس مسعود بارزاني الذي يقود حزباً تاريخياً عريقاً”. منبهاً إلى أن “الرئيس بارزاني لن يخطو مثل هذه الخطوة الواثقة، (ويعني عدم مشاركة الديمقراطي في جلسة البرلمان غداً) بدون مباركة السيد الصدر”.

وقال باجلان بأن: “مقاطعة الديمقراطي الكوردستاني لجلسة الخميس لا تعني خروجه من البرلمان بل مقاطعته، والكتل الكوردستانية قبل 2011 و2012 و 2017 كانت قد قاطعت جلسات البرلمان لأشهر، وفي حالة ان النصاب اكتمل وتم اختيار رئيس جمهورية دون موافقة الديمقراطي وتكليف رئيس حكومة دون موافقة الشارع والتيار الصدري، فإن رئيس الوزراء لن يتمكن من تشكيل الحكومة خلال شهر، والحكومة لن تكون شرعية والبلد لن ينعم بالأمن والاستقرار”.

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