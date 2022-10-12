لا تعوّل على من لا يعوّل عليه

بقلم مهدي قاسم

الشخص الذي يتحدث كثيرا عن الحب أو المحبة في الوقت ،الذي وهو لا يحسس حتى حبيبته بأحضان و أنفاس الحب ولا محيطه بدفء المحبة ، فلا يعوّل عليه قطعا .

المرء الذي يتكلم كثيرا عن أعمال خير وتضحيات وهو لا يعمل ذلك ميدانيا

وفعليا ، فلا يعوّل عليه أبدا ..

الشخص الذي يتكلم كثيرا عن وطنيات متفرجا من فوق تلة على المضحين بأنفسهم ، لا يعوّل عليه إطلاقا ..

الشخص الذي هادن أنظمة الطغاة والآن يهادن نظام اللصوص والفاسدين من قتلة جدد ، لا يعول عليه حتى ولو قليلا .

المرء الذي يتحدث كثيرا عن إحقاق حق و قسطاط عدل ، ولا يساهم في تحقيق ذلك بجهوده المثمرة ، فلا يعوّل عليه ..

الشخص الذي ينتقد الآخرين في مناسبة و غير مناسبة متناسيا أخطاء و سلبيات نفسه ، لا يعوّل عليه كثيرا ..

الشخص الذي يتعهد بكل شيء كوعود فارغة ، كمن يطلق فقاعات في الهواء ، لا يعوّل عليه صادقا صدوقا ..

المتدّين المتلوّن الذي يتحدث عن الإيمان كثيرا بقلب منقلب حقدا وكرها ، و خال من نور الله ، ومن وهج الحق ومن محبة البشر لا يعوّل عليه خيرا ..

ولا يُعوّل على مَن يعوّل على الآخرين مستغلا طيبتهم ونبلهم لإنجاز أموره بدلا منه .

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