لمناقشة عدد من المواضيع المهمة.. السيد الغانمي يترأس اجتماعا لهيئة رأي وزارة الهجرة والمهجرين

ترأس وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد “عثمان الغانمي”، اليوم الاثنين، اجتماعا لهيئة رأي الوزارة بحضور السادة” الوكلاء والمدراء العامين” لمناقشة جملة من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال. وأكد السيد الوزير خلال هذا الاجتماع على أهمية العمل المشترك من اجل دعم النازحين والمهجرين ومعرفة احوالهم، خاصة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن التنسيق بين فروع الوزارة خلال العمل ستكون له نتائج إيجابية مثمرة ملموسة لدى الجميع.

كما ناقش المجتمعون أهمية التواصل مع المنظمات الدولية العاملة في العراق والاستفادة من دعمها وخبراتها، وجرى أيضاً بحث ما تحقق من مقررات الاجتماع السابق للهيئة.

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